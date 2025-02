Apenas habrá dirigentes extranjeros en el desfile de la Victoria en Moscú

El único jefe de Estado que por ahora ha confirmado su asistencia al Desfile de la Victoria, que tendrá lugar en la Plaza Roja de Moscú el próximo domingo con motivo del 76 aniversario del final de la II Guerra Mundial, ha sido el presidente ... de Tayikistán, Emomali Rajmón.

Se propone participar primero en los actos solemnes organizados en Dushanbé, la capital de su país, también en conmemoración de la victoria sobre la Alemania nazi, y luego se trasladará a Moscú para acompañar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, con quien mantendrá después una reunión bilateral.

Entre otras cosas, hablarán de los recientes enfrentamientos armados habidos en la frontera entre Tayikistán y Kirguistán. Sin embargo, el presidente kirguís, Sadir Zhapárov, no acudirá a la cita. Según explicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, este año Putin no ha invitado a dirigentes extranjeros al no tratarse de un aniversario en fecha jubilar o redonda. El que puede que también asista, aunque todavía no es oficial, es el dictador bielorruso, Alexánder Lukashenko.

El año pasado, en recuerdo del 75 aniversario de la victoria, estuvieron en Moscú los dirigentes de Bielorrusia, Kazajstán, Moldavia, Serbia, Tayikistán y Uzbekistán. También los de Abjasia y Osetia del Sur, territorios desgajados de Georgia que Moscú reconoció como estados independientes.

Zelenski no recibe permiso

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había barajado la posibilidad de viajar a Moscú el domingo para presenciar el desfile y aprovechar para mantener su deseado encuentro con Putin. Pero no hubo acuerdo para ello con el Kremlin, en donde consideran que, dado el ruinoso estado de las relaciones entre los dos países, una reunión así no se puede preparar de la noche a la mañana.

Como de costumbre, Putin arengará el domingo a las tropas en la Plaza Roja, discurso que siempre centra el interés de los medios de comunicación. Suele referirse a cuestiones de política internacional y seguridad. Este año, tras las fuertes tensiones habidas con Ucrania y Occidente, en un contexto de sanciones y expulsiones de diplomáticos, la atención a lo que diga el máximo dirigente ruso será aún mayor de lo habitual.

El evento reviste también importancia por desvelar si este año se exhibirá algún tipo de armamento nuevo durante la parada militar. Debido a la pandemia, el año pasado el desfile en la Plaza Roja tuvo que ser cancelado. Salieron solamente los aviones y helicópteros, pero poco más tarde, el 24 de junio, tuvo lugar al completo, con tropas de tierra y unidades blindadas.