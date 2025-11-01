El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente Javier Milei ha revalidado la confianza de la ciudadanía con más margen de lo esperado. Reuters

Argentina, bien... ¿o te cuento?

La contundente victoria de Javier Milei en las últimas elecciones y los avances en materia económica dibujan un escenario optimista que no concuerda con el pesimismo que impera en las calles

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:09

Comenta

La magnitud de la victoria que Javier Milei ha cosechado en las últimas elecciones -logró un 41% de los votos- ha sorprendido a todos. Sobre ... todo en la provincia de Buenos Aires, donde hace solo dos meses había perdido frente al peronismo por 14 puntos». Juan Germano, analista político y director de Isonomía Consultores, explica a este diario la principal razón de ese giro en Argentina: «La ciudadanía ha decidido darle un voto de confianza al presidente porque ha logrado reducir la inflación, tal y como había prometido. Cuando llegó a la presidencia, ese era el principal problema de la gente, pero ha ido cayendo en la lista de prioridades y ahora preocupan otras cosas, como el poder de compra, la inseguridad o la educación. Muchos creen que, si ha logrado solucionar un asunto que llevaba una década enquistado, merece una segunda oportunidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  2. 2

    Amazon plantea despedir 1.200 trabajadores en España: estos son los centros afectados
  3. 3 Día de Todos los Santos: ¿qué tiendas y centros comerciales abren este fin de semana?
  4. 4 El PP lanza «Barbie Charrán, el regalo estrella de esta Navidad» que dice que «habla y miente como el de verdad»
  5. 5 El Sporting no podrá utilizar su tercera equipación ante el Mirandés
  6. 6

    Afiliados del PP de Gijón presentan una demanda por «irregularidades» en el congreso que eligió a Andrés Ruiz
  7. 7 Fallece Isabel Baragaño, presidenta de las antiguas alumnas de la Asunción en Gijón
  8. 8 Descontento vecinal en Sotrondio: ¿Será la fachada del Teatro Virginia un nuevo nuevo Ecce Homo?
  9. 9 La lesión de Loum agita las oficinas del Sporting de Gijón
  10. 10 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Argentina, bien... ¿o te cuento?

Argentina, bien... ¿o te cuento?