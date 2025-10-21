El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
Sanae Takaichi es aplaudida por sus compañeros de partido tras ser nombrada primera ministra de Japón. EFE

La conservadora Takaichi hace historia como la primera mujer en liderar Japón

El Partido Liberal Democrático consigue mantener el poder gracias a la alianza con los populistas de Ishin no Kai y forma un nuevo Gobierno en minoría

Jaime Santirso

Enviado especial Tokio

Martes, 21 de octubre 2025, 11:18

Comenta

Sanae Takaichi acaba de hacer historia al convertirse este martes en la nueva primera ministra de Japón, la única mujer en ostentar tal cargo en ... el país hasta la fecha. La verdadera noticia, sin embargo, es la creación de una nueva alianza gubernamental que pretende solventar la fragmentación parlamentaria y la consiguiente incertidumbre política con un viraje hacia la ortodoxia conservadora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  2. 2 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  5. 5 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  6. 6 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  7. 7 Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía
  8. 8 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  9. 9

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  10. 10 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La conservadora Takaichi hace historia como la primera mujer en liderar Japón

La conservadora Takaichi hace historia como la primera mujer en liderar Japón