Emperador naciente

Japón ya tiene nuevo emperador. Concretamente, Naruhito es el número 126 de la dinastía más antigua del planeta, un hecho que se reflejó claramente en los ancestrales rituales de la solemne ceremonia de entronización celebrada ayer en el Palacio Imperial de Tokio. Con la ascensión al Trono del Crisantemo de este hombre de 59 años formado en la Universidad de Oxford culmina el largo proceso de sucesión de Akihito, que en 2016 anunció su intención abdicar.

El país del Sol Naciente, en el que ningún emperador había abandonado vivo el trono en los últimos 217 años, tuvo que adecuar la legislación que impedía nombrar a un emperador antes de que muriese el anterior para hacer posible la voluntad de Akihito, que esgrimió su frágil estado de salud como impedimento para cumplir con sus responsabilidades como jefe de Estado. Aunque Naruhito ya es emperador, la ceremonia de ayer quedó a medias. Debería haber concluido con un desfile a bordo de un coche descapotable por las calles de la capital, pero la Casa Imperial decidió posponerlo hasta el próximo 10 de noviembre como muestra de respeto hacia las 80 víctimas mortales que dejó la semana pasada el tifón Hagibis. Además, en otro gesto de magnanimidad, el acontecimiento se completó con el perdón de más de medio millón de personas, castigadas por delitos y ofensas leves como hurtos o infracciones de tráfico. No obstante, la entronización no ha estado exenta de polémica. Porque la población más progresista del país critica que se continúe celebrando esta celebración sintoísta en un estado secular. Y más aún que se gasten en torno a 16.000 millones de yenes (130 millones de euros). Japón también tendrá que enfrentarse a su ley de sucesión para resolver el dilema que supone el hecho de que no tenga descendiente varón. Actualmente, la Casa Imperial solo cuenta con dos sucesores posibles: el propio hermano de Naruhito, Akishino, y el hijo de éste, Hisahito, de 13 años.

Salvo por la ocasional aparición de elementos modernos, como unas gafas inevitables o un micrófono indiscreto, los complejos rituales que sirvieron para inaugurar oficialmente la era Reiwa del Imperio del Sol Naciente siguieron al pie de la letra los pasos dictados por la tradición a lo largo de más de un milenio de monarquía. Parecía una película de época.

Recepción de Naruhito y Masako a los Reyes de España para la cena de gala. / REUTERS

Las ceremonias comenzaron bajo una intensa lluvia a media mañana, cuando el nuevo emperador de Japón, ataviado con una túnica blanca, visitó el primero de los tres templos del Palacio Imperial para anunciarle su ascenso al trono a Amaterasu, la diosa del Sol de la que, según cuenta la leyenda, descienden todos los monarcas nipones.

Para la entronización, Naruhito tuvo que vestir el 'kōrozen no go-hō', un atuendo marrón rojizo adornado con la semilla del árbol japonés de la cera, y calzar los zuecos tradicionales 'sōkai'. Seguido por la comitiva que custodia los Tres Tesoros Imperiales (la espada y la joya 'magatama', y los sellos imperial y nacional), el emperador entró en el Salón del Pino, la estancia más solemne del Palacio, y se ubicó en el trono 'takamikura', una estructura octogonal que mide 6,5 metros de alto, 6 de ancho, 5,4 de fondo, y pesa 8 toneladas. Por si no destacase lo suficiente, el trono se ubica sobre un pedestal de madera lacada en negro de tres peldaños, está coronado por un gran fénix japonés dorado acompañado de otros ocho de menor tamaño, y está cerrado con pesadas cortinas púrpura que los maestros de ceremonias abrieron y cerraron con toda la pompa posible. La emperatriz Masako ocupaba otro similar, de menores dimensiones, ubicado a su izquierda. «Espero que Japón continúe desarrollándose y que contribuya tanto a la amistad y la paz en la comunidad internacional como al bienestar y la prosperidad de los seres humanos», dijo el emperador en su discurso. Abe le respondió con un reconocimiento seguido de tres vivas que resonaron entre los invitados: «¡Banzai! ¡banzai! ¡banzai!». 21 salvas de artillería en el exterior rompieron el asombroso silencio con el que se siguió la ceremonia.

Acudieron casi 2.000 invitados, entre los que se encontraban 400 representantes de casas reales y de gobiernos de 174 países diferentes. Las cámaras se centraron en los más conocidos: el príncipe Carlos de Inglaterra, la princesa María de Dinamarca, que entorpeció la visión de quienes se sentaban detrás de ella con un floripondio de grandes dimensiones en el tocado color vino; y también los reyes de Holanda , Bélgica o Suecia lucieron condecoraciones en las primeras filas.

Los Reyes de España también brillaron. A pesar de lucir el Collar de la Orden del Crisantemo, la máxima condecoración japonesa, que el emperador Akihito le impuso hace dos años, Felipe VI se ciñó al sobrio atuendo de etiqueta, mientras que la Reina Letizia resplandecía con un florido vestido de Matilde Cano que, combinado con una banda de aquel viaje oficial a Japón, llevó un toque de alegría a una ceremonia excesivamente sobria. Como complementos, el famoso collar de chatones de la reina Victoria Eugenia, que la doña Letizia no se había puesto nunca, una original diadema de Nana Golmar y unos pendientes de esmeraldas y diamantes de la reina Sofía. Por la noche, deslumbró para la cena de gala la Reina, con un vestido de Carolina Herrera color chicle, con clutch a juego, y sobre su cabeza la Tiara de Lis que Alfonso XIII regaló la Reina Victoria Eugenia; llevaba unos pendientes de diamante –los que usó la infanta Cristina el día de su boda con Urdangarin– y las pulseras gemelas de Cartier.