El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Donald Trump y Sanae Takaichi se reúnen con familias de ciudadanos japoneses secuestrados en Corea del Norte entre 1977 y 1983. AFP

Estados Unidos y Japón presumen de «una nueva era dorada» en su alianza

La afinidad ideológica entre Trump y Takaichi facilita la firma de un acuerdo en materia de tierras raras para defenderse ante el dominio de China

Jaime Santirso

Pekín

Martes, 28 de octubre 2025, 08:07

Comenta

Trump ha concluido este martes la parada en Japón de su gira asiática con una reunión con la recién elegida primera ministra, Sanae Takaichi. El ... encuentro ha servido para proclamar «una nueva era dorada» en la relación de Estados Unidos con su principal aliado en la región, plasmada en varios acuerdos y fortalecida por la proximidad ideológica entre ambos mandatarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  3. 3 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  4. 4 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  5. 5 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  6. 6 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  7. 7 Ratifican la condena del kamikaze ebrio de Ribera de Arriba, quien condujo «con un absoluto desprecio por la vida»
  8. 8 Unidad vecinal en Barredos para despedir a Cristino Prendes: «Ha sido una partida muy violenta»
  9. 9 Un hombre resulta herido en una pierna cuando trabajaba con una desbrozadora en un monte en Ibias
  10. 10 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Estados Unidos y Japón presumen de «una nueva era dorada» en su alianza

Estados Unidos y Japón presumen de «una nueva era dorada» en su alianza