Un fuerte terremoto sacude el norte de Japón y provoca una alerta de tsunami

La tierra ha vuelto a sacudir Japón. Lo ha hecho a las 23:15 horas -15:15 hora de la España peninsular- en la prefectura ... de Aomori, al norte de la isla de Honshu, la mayor del archipiélago. Según la información preliminar, el seísmo ha tenido una fuerza de 7,2 en la escala de Richter, aunque posteriormente se ha aumentado la intensidad hasta un 7,6, y se ha producido a una profundidad de 53 kilómetros.

Como consecuencia de la sacudida, las autoridades han activado las alertas de tsunami y han puesto en marcha planes de evacuación en las zonas más expuestas. En total, se ha ordenado el traslado de algo más de 8.000 personas. De momento, se alerta de la posibilidad de que se produzcan olas de tres metros de altura. «Pueden pasar varias horas o más desde el momento en que se observa el cambio de marea causado por un tsunami hasta que se observa la ola máxima», alerta el gobierno, para evitar que la población se confíe..

De forma adicional, la cadena nacional NHK ha anunciado también la puesta en marcha planes de emergencia y monitorización especial en las centrales nucleares del país. Aún está muy fresca la tragedia que en 2011 provocó un terremoto aún mayor en la central de Fukushima, aunque las autoridades afirman que no se prevén problemas en esas instalaciones.