Donald Trump, en la escalerilla del Air Force One, antes de despegar de vuelta a Washington. AFP

La gira asiática de Trump deja a sus aliados cerca y a su rival aún más cerca

Estados Unidos afianza su ascendiente en la región más estratégica para sus intereses, rebajando la tensión con China y redoblando sus lazos con Japón y Corea del Sur

Jaime Santirso

Enviado especial a Seúl

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:08

Comenta

Tras su mediación en la guerra de Ucrania y en la crisis de Gaza, atascada una y pomposa la otra, Donald Trump ha vuelto su ... atención hacia el más estratégico de sus frentes geopolíticos. El presidente estadounidense vuela este jueves de vuelta a Washington tras haber completado esta semana una frenética gira asiática en la que ha logrado rebajar la tensión con China y afianzar la alianza con sus socios en la región.

