Hong Kong vuelve a respirar gas lacrimógeno

Shanghái Domingo, 24 de mayo 2020, 10:10

Las concentraciones de grupos de más de ocho personas están prohibidas en Hong Kong hasta el próximo 4 de junio. Pero las normas de distanciamiento social decretadas para combatir al coronavirus no han impedido que miles de personas hayan tomado las calles de la excolonia británica hoy para protestar contra la Ley de Seguridad Nacional que impondrá el gobierno central de Pekín, y que permitirá a las agencias de seguridad de China llevar a cabo operaciones en la ciudad. La rabia se ha dirigido también contra la ley que el parlamento autonómico debatirá el próximo miércoles y que podría castigar con penas de hasta tres años de cárcel a quienes profieran insultos contra el himno o profanen los símbolos nacionales.

«La independencia de Hong Kong es el único camino», han coreado algunos manifestantes. Otros han pedido a Estados Unidos que intervenga, y en Twitter se ha utilizado la etiqueta #HongKongNeedsHelp (Hong Kong necesita ayuda) para acompañar imágenes de la actuación policial. Una vez más, el caos se ha extendido por las principales arterias del centro financiero y se han repetido las escenas que han caracterizado a Hong Kong desde el pasado 9 de junio: a un lado, gritos de '¡acabemos con la dictadura del Partido Comunista!' y barricadas construidas con todo tipo de materiales; al otro lado, efectivos antidisturbios blandiendo las banderas de colores con las que advierten de sus intenciones antes de disparar gases lacrimógenos y proyectiles de pimienta o de cargar con cañones de agua.

«La única opción que nos queda es la de plantar cara en la calle. Supone un gran peligro para nuestra integridad física y podríamos acabar en la cárcel, pero debemos evitar que Hong Kong, tal y como lo conocemos ahora, muera para siempre», comenta a este diario un manifestante llamado Steven. «Aunque el Gobierno no nos escuche, tenemos que hacer todo lo posible para lograr que el mundo sí lo haga», apostilla. No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, ha ratificado el discurso oficial del Gobierno. «Hong Kong es un asunto interno de China y no toleraremos la injerencia de fuerzas extranjeras», ha afirmado durante una rueda de prensa con motivo de la Asamblea Popular Nacional en la que ha explicado que la Constitución otorga al gobierno central la potestad para introducir la nueva ley.