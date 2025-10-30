El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EFE

El «increíble» encuentro entre Trump y Xi que pone fin al conflicto por las tierras raras entre EE UU y China

Es la primera reunión entre ambos líderes en seis años

H. Rodríguez | J. Santirso

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:49

El esperado encuentro en Busan entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, parece haber salido redondo. Eso al menos se ... desprende de las eufóricas declaraciones del magnate republicano que ha calificado la reunión de «increíble». Era el primero en seis años y de fondo sobrevolaban algunas cuestiones espinosas como los aranceles de la Administración Bush o el conflicto por las tierras raras. Y las dos cuestiones han quedado arregladas.

elcomercio El «increíble» encuentro entre Trump y Xi que pone fin al conflicto por las tierras raras entre EE UU y China

