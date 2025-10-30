El «increíble» encuentro entre Trump y Xi que pone fin al conflicto por las tierras raras entre EE UU y China

El esperado encuentro en Busan entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, parece haber salido redondo. Eso al menos se ... desprende de las eufóricas declaraciones del magnate republicano que ha calificado la reunión de «increíble». Era el primero en seis años y de fondo sobrevolaban algunas cuestiones espinosas como los aranceles de la Administración Bush o el conflicto por las tierras raras. Y las dos cuestiones han quedado arregladas.

Ambos líderes eran conscientes de lo crucial de la reunión. «Vamos a tener algunas discusiones. Ya hemos acordado muchas cosas, acordaremos algunas más ahora mismo. Pero el presidente Xi es un gran líder de un gran país, y creo que vamos a tener una relación fantástica para un largo periodo de tiempo», elogió un Trump de lo más halagador que no dudó de definir a Xi como «amigo» y «muy, muy distinguido y respetado presidente de China».

El chino tampoco escatimó en buenas palabras para su homólogo con el que reconoció que había hablado tres veces desde su vuelta a la Casa Blanca. «Debido a las diferencias entre las dos naciones, no siempre estamos de acuerdo. Es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando», ha proseguido el mandatario chino. Pero ante los retos, ha concluido, los líderes deberían asegurar que las relaciones mantienen el rumbo correcto.

Sus respectivos equipos negociadores habían cerrado este fin de semana en Kuala Lumpur, tras cinco rondas de negociaciones y muchas idas y venidas, la «estructura preliminar» de un acuerdo que ambos mandatarios ratificarán hoy. El contenido del mismo supone un misterio, pero todo apunta que EE.UU. podría rebajar sus aranceles del 20% impuestos por el tráfico de fentanilo, mientras que China retomaría la adquisición de soja estadounidense.

Estas medidas que pretenden devolver los intercambios al statu quo anterior a los aranceles universales lanzados por Trump en abril, que pronto derivaron en una guerra comercial con China, la segunda, tras un mandato inicial en el que llevó la relación con el gigante asiático al terreno de la confrontación explícita. El intercambio sucesivo de impactos elevó los aranceles estadounidenses al 145% y los chinos al 125%, un embargo oficioso que amenazaba con aniquilar los intercambios entre las dos primeras economías del mundo, valorados el año pasado en 650.000 millones de dólares (558.000 millones de euros). Sin embargo, en esta ocasión el régimen ha estado más preparado, como demuestran las restricciones a la exportación de tierras raras, unos materiales críticos para la industria global, los cuales China monopoliza y ha convertido en su mejor arma durante el conflicto.