El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una mujer sostiene un retrato de la reina emérita tailandesa en Bangkok. EFE

Muere 'la Jackie Kennedy de Asia' a los 93 años

La reina emérita de Tailandia, Sirikit, se codeó con presidentes de todo el mundo y fue una habitual de las revistas de moda junto a su esposo, que permaneció siete décadas en el trono

María Rego

María Rego

Sábado, 25 de octubre 2025, 12:40

Comenta

Hacía años que la reina emérita de Tailandia no aparecía en público aunque su imagen sigue presente en todos los rincones del país asiático en ... forma de retratos, a menudo rodeados de marcos de oro, frente a edificios públicos, en el interior de comercios e incluso dentro de domicilios particulares. Sirikit falleció el viernes a los 93 años en el hospital Chulalongkorn tras un largo periodo de complicaciones en su salud, incluida una infección sanguínea este mismo mes. Los tailandeses se preparan ahora para la celebración de un funeral con altos honores. La familia real, como ocurrió hace casi una década con la muerte del rey Bhumibol Adulyadej, guardará un año de luto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  2. 2 ¿Quién fue la más elegante en la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias?
  3. 3 Un cementerio de animales en la playa de San Lorenzo
  4. 4 Una corbata rebelde y un dobladillo descosido: lo que no se vio del Reconquista
  5. 5 Susto en Bobes por un incendio en el Llagar El Quesu
  6. 6

    Denuncian un caso de acoso escolar a una niña de 14 años en un instituto de San Martín del Rey Aurelio
  7. 7

    Una sentencia aboca al derribo a un chalé en Salinas que se amplió de manera irregular
  8. 8

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  9. 9 Dónde comer en Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025
  10. 10 A prisión por vender hachís a escolares de secundaria en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Muere 'la Jackie Kennedy de Asia' a los 93 años

Muere &#039;la Jackie Kennedy de Asia&#039; a los 93 años