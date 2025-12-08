El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Residentes en la provincia tailandesa de Oddar Meanchey abandonan la zona tras el reinicio de los enfrentamientos con Camboya. AFP

Tailandia y Camboya retoman la guerra en su frontera

El acuerdo de paz patrocinado por Donald Trump se resquebraja apenas seis semanas después de su firma

Jaime Santirso

Jaime Santirso

Pekín

Lunes, 8 de diciembre 2025, 10:09

La 'pax trumpiana' en la disputada frontera entre Tailandia y Camboya, más histriónica que sustancial, se resquebraja a la vista del mundo. Ambos países han ... abierto fuego en la mañana de este lunes (hora local), entre acusaciones mutuas de haber violado la tregua oficializada hace apenas seis semanas.

