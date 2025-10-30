El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ian Bremmer, durante su intervención en la Gzero Summit. J. Santirso

«Trump se equivoca al creer que la ley de la selva beneficia más a EE UU que a China»

El presidente y fundador de Eurasia, la consultora de riesgo político más influyente del mundo, advierte de que el jefe de la Casa Blanca «está llevando a cabo una revolución para que el sistema no pueda volverse contra él»

Jaime Santirso

Enviado especial a Tokio

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:35

Comenta

Ian Bremmer (Chelsea, 1969) lleva décadas analizando el mundo desde múltiples perspectivas. Sin embargo, una en concreto acapara las cábalas del fundador y presidente de ... Eurasia, la consultora de riesgo político más influyente: la de Donald Trump, aún más en vísperas de su encuentro con el líder chino Xi Jinping. Bremmer atiende a este diario durante la cumbre anual de la firma en Tokio, Gzero Summit, y sus intricadas respuestas entreveran la pasión intelectual con el desasosiego existencial ante un mundo que nunca ha dejado de cambiar, pero que ahora parece hacerlo a peor.

