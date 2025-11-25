Trump muestra su apoyo a Japón ante China con una llamada a su primera ministra

Apenas unas horas después de colgar el teléfono a Xi Jinping, Donald Trump estaba llamando a Sanae Takaichi para contarle todos los detalles. La inmediata ... conversación telefónica supone un gesto de apoyo al principal aliado de Estados Unidos en la región, en medio de la profunda crisis diplomática entre China y Japón desatada por la iracunda reacción del régimen a unas declaraciones sobre Taiwán de la primera ministra nipona.

Por si la conexión entre una y otra no fuera evidente, la propia Takaichi la ha explicitado. «Durante nuestra conversación, el presidente Trump me explicó el estado actual de las relaciones entre Estados Unidos y China, incluyendo la llamada de ambos líderes de anoche», ha detallado en declaraciones recogidas por la cadena de televisión nipona Fuji News Network.

La charla del lunes entre Trump y Xi se produjo, en un inusitado gesto, a propuesta de este último, iniciativa plasmada en el comunicado de la agencia oficial de noticias Xinhua, publicado casi de inmediato. Traía el líder chino un mensaje muy claro: «El retorno de Taiwán a China es parte integral del orden internacional de posguerra». «Señalando que China y Estados Unidos lucharon codo con codo contra el fascismo y el militarismo, Xi afirmó que, dado lo que está ocurriendo (la mejora de relaciones bilaterales), es aún más importante que ambas partes salvaguarden conjuntamente la victoria de la Segunda Guerra Mundial».

Trump aseguró que «Estados Unidos entiende lo importante que la cuestión de Taiwán es para China», de acuerdo al comunicado, pero la publicación posterior del estadounidense en redes sociales no incluyó mención alguna al territorio. El régimen considera a esta isla, una democracia independiente de facto, una región rebelde a la que nunca ha renunciado a someter por la fuerza.

Hostilidad manifiesta

Su peculiar situación subyace en el centro de la agresiva campaña de China contra Japón, motivada por una afirmación expresada hace tres semanas por Takaichi. Durante una sesión parlamentaria, la primera ministra señaló que una hipotética invasión china de la isla podría ser considerada una «situación que amenaza la supervivencia de Japón». Este término legal, establecido en 2015, permitiría la movilización de las Fuerzas de Autodefensa, el peculiar ejército nipón, limitado en su operatividad por la Constitución pacifista impuesta por EE UU tras la Segunda Guerra Mundial.

En respuesta, China ha iniciado una ofensiva de máxima intensidad, con ejercicios militares, sanciones comerciales y una belicosa retórica que acusa a Japón de «retomar la senda del expansionismo» y «repetir errores históricos», en referencia a dicho conflicto y la brutal invasión de las tropas imperiales japonesas, de cuya rendición se conmemora este año el 80º aniversario.

Un nuevo frente de disputa se abrió el lunes, cuando China criticó el plan japonés de desplegar una unidad de misiles tierra-aire de medio alcance en la isla de Yonaguni, su territorio más próximo a Taiwán. «Dadas las equivocadas declaraciones de la primera ministra Sanae Takaichi, la medida es extremadamente peligrosa y debería poner a los países vecinos y a la comunidad internacional en máxima alerta», protestó la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, durante la rueda de prensa diaria del organismo. «Los provocadores de la derecha japonesa están intentando por todos los medios liberarse de la constitución pacifista, avanzando aún más por la senda del fortalecimiento militar y conduciendo a Japón y a la región hacia resultados desastrosos».

Una hostilidad ante la que Takaichi ha presumido de su sintonía personal con Trump. «Creo que pudimos confirmar la estrecha cooperación entre Japón y Estados Unidos, tras la reciente visita del presidente Trump, dadas las circunstancias internacionales actuales», ha añadido la primera ministra. El presidente estadounidense pasó por este país durante su gira asiática, donde de la mano de la líder nipona ambos proclamaron el comienzo de «una nueva era dorada» en su alianza. «El presidente Trump dijo que yo soy una íntima amiga suya y que me sienta libre de llamarle en cualquier momento».