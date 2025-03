Vietnam hace lo imposible para curar a un piloto británico El país, que no contabiliza ningún fallecido por coronavirus, ha dedicado ya unos 200.000 euros y sus mejores médicos en el tratamiento del paciente

Vietnam ha protagonizado una gesta que parecía imposible: controlar la epidemia del coronavirus sin que nadie en su territorio haya fallecido por Covid-19. Ahora, sin embargo, un piloto británico de 43 años se debate entre la vida y la muerte por culpa del patógeno que ha cambiado el mundo. Pero el país de Ho Chi Minh se ha propuesto hacer todo lo posible por curarlo, y ya está en marcha el proceso para someterle a un trasplante de pulmón, la única forma de salvarle la vida.

Diez personas se ofrecieron como donantes pocas horas después de que se diese a conocer la situación, incluido un veterano de guerra de 70 años, pero los médicos descartaron este jueves a todos. «Estamos emocionados por sus buenas intenciones, pero la legislación nos impide utilizar a la mayoría de los donantes vivos», explicó un representante del organismo que gestiona los trasplantes al diario local 'Tuoi Tre'.

LA CLAVE: Solidaridad. Diez personas se han ofrecido como donantes al saber que necesita un trasplante de pulmón

Siguiendo el protocolo establecido para todos los infectados por coronavirus, el piloto está empleado por la aerolínea de bandera Vietnam Airlines y ha sido identificado únicamente como 'paciente 91'. Según los datos oficiales ofrecidos, lleva conectado desde hace más de un mes a una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea, recibe tanto diálisis como un cóctel de antibióticos, y el Gobierno ha importado medicamentos para tratarle los trombos que se han formado en sus extremidades, aunque no parecen haber surtido efecto.

Vietnam ha gastado ya unos 200.000 euros en curarle, y la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Le Thi Thu Hang, ha asegurado que «los mejores expertos y médicos» se están encargando de su tratamiento. Pero la vida del británico corre serio peligro porque el pulmón derecho ha dejado ya de funcionar -en total su capacidad respiratoria es de solo el 10%- y porque el hombre sufre 'tormentas de citocinas', una reacción hiperinflamatoria provocada por el sistema inmunológico que resulta potencialmente mortal.

Según medios locales, el piloto pudo haberse infectado en el Buddha Bar de Ciudad Ho Chi Minh, un establecimiento popular que se ha convertido en foco de 19 contagios. El pasado 17 de marzo comenzó a toser y a tener fiebre, y poco después dio positivo en el test de coronavirus. Desde entonces, su historial se ha publicado -como el de todos los pacientes- tanto en Internet como en los medios de comunicación, pero siempre de forma anónima, y su larga lucha contra el Covid-19 ha terminado convirtiéndose en una noticia relevante en el país. Que aparezca un donante compatible para que la gane sería una victoria que el Gobierno celebraría por todo lo alto, ya que mantendría impoluta la asombrosa estadística del país.

A pesar de que Vietnam comparte con China una frontera de más de mil kilómetros y un importante flujo de mercancías y de personas, el país comunista ha logrado contener al coronavirus gracias a una reacción temprana y al rastreo exhaustivo de contagios. Eso ha permitido cortar de raíz la transmisión comunitaria y ha evitado el colapso de su rudimentario sistema de salud. Así, el país ha comenzado la desescalada habiendo registrado únicamente 288 infecciones; no ha detectado ningún contagio local en los últimos 28 días, y 252 pacientes ya han recibido el alta. «Espero que el piloto se recupere. Me hace muy feliz ver que mi país cuida de todos los ciudadanos, y más me haría ver que se cura. Es una lección para todos», comenta Dung Nguyen, azafata de la rival Vietjet Air.