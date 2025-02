Los ayuntamientos en Reino Unido se hacen cargo de nuevo del rastreo de brotes

COLPISA Jueves, 13 de agosto 2020, 08:31 | Actualizado 15:47h. Comenta Compartir

POR iñigo gurruchaga

El Ministerio de Sanidad ha reducido en 6.000 el número de rastreadores en el sistema nacional de seguimiento de brotes. Diversos testimonios en los medios de comunicación han insistido en las últimas semanas en que había empleados permanentemente ociosos de las dos empresas contratadas para el servicio, con un coste de más de cien millones de euros.

La adelgazada estructura nacional tendrá ahora 12.000 empleados y se están reforzando las ya existentes estructuras municipales de rastreo del ente de salud pública en Inglaterra(PHE), que han sido ahora más efectivas que las nacionales para localizar contactos de los contagiados. Números de teléfono que ahuyentan a los receptores de la llamada, falta de idiomas y bases de datos erróneas habrían mermado la capacidad del sistema nacional.

Tras contratar sin concurso a empresas privadas y centralizar las decisiones, utilizando los poderes excepcionales de la ley del Coronavirus, el Gobierno de Boris Johnson descarga ahora en las espaldas de los ayuntamientos buena parte de la responsabilidad de controlar la reapertura de las escuelas. Todas las autoridades locales han tenido que elaborar un plan exhaustivo de respuesta a brotes.

Los planes describen los protocolos que hay que seguir ante diferentes eventos y las estructuras de coordinación. Es obvio tras leer unos cuantos planes que la sociología de cada lugar obliga a la adopción de estrategias diferentes, desde la logística para alimentar en las escuelas a alumnos sin medios a la utilización de asociaciones comunitarias para la comunicación con minorías étnicas.

Alemania Baja drásticamente la edad media de los infectados en Alemania

POR JUAN CARLOS BARRENA

Coincidiendo con el aumento apreciable de las infecciones de coronavirus en Alemania, la edad media de las personas que se han infectado en las últimas semanas ha bajado de manera drástica. «La semana pasada la edad media de los infectados se situó en los 34 años, la más baja desde el comienzo de la pandemia», declaró hoy el ministro federal de Sanidad, Jens Spahn, ante las cámaras de la televisión pública germana ZDF. Añadió que esto no debe ser motivo de relajación. «Debemos estar todos muy, pero que muy alertas, unos con otros, ya que también se producen casos extremadamente graves e incluso fallecimientos si no tenemos cuidado en la familia, en el círculo de amigos y en el trabajo», dijo el político conservador. No es el momento de fiestas ni de acudir a los estadios de fútbol, señaló el ministro, quien subrayó que están en juego los logros alcanzados en la lucha contra la epidemia, en la que Alemania ha conseguido hasta ahora mantener unas cifras relativamente bajas de infecciones y fallecimientos.

En cuanto al desarrollo de una vacuna contra la enfermedad, Spahn se mostró confiado. «Tendremos probablemente tan rápidamente una vacuna para combatir un nuevo virus como nunca en la historia de la humanidad», añadió, para seguidamente comentar que «en los próximos meses y con seguridad el año próximo estará disponible una vacuna, si bien señaló que es imposible aún saber que alcance tendrá la inmunidad que se consiga con su inoculación.

En cuanto al fallo en la comunicación de los resultados de 44.000 test de Covid-19 a los interesados por parte de las autoridades de Baviera, Spahn se mostró reservado. «El primer ministro Markus Söder ha confesado personalmente sentirse muy molesto. No es para menos, pero en tiempos extraordinarios también suceden errores», señaló el titular germano de Sanidad, para quien los decisivo «es mostrarlos de manera transparente y corregirlos lo antes posible», algo que ya está haciendo el gobierno de Baviera.

Entre tanto y tan solo cuatro días después del comienzo del curso escolar en Berlín, el Senado de la ciudad-estado ha anunciado que se han registrado casos de infecciones con coronavirus en ocho centros educativos. Entre ellos se ha visto obligado a cerrar sus puertas el instituto de enseñanza media Gerhart Hauptmann en el barrio de Friedrichshagen del distrito de Treptow-Köpenick, donde un profesor ha dado positivo al Sars-Cov2. «Se trata de un cierre preventivo de un día», anunció el departamento de Educación de la capital alemana, en el que se destacó que los responsables del instituto y las autoridades sanitarias están decidiendo como actuar a partir de ahora y si el cierre se prolongará durante dos semanas para sus 800 alumnos.

Martin Klesmann, portavoz del departamento de Educación berlinés, señaló que se han registrado otros casos de contagio en centros de los distritos de Charlottenburg-Wilnmersdorf, Steglitz-Zehlendorf y Reinickendorf, pero que en ninguno de ellos ha habido una infección en los colegios. En el Instituto Heinz Berggruen de Westend un alumno dio positivo en un test y preventivamente todos sus compañeros de clase y sus profesores fueron puestos en cuarentena, mientras el resto de los alumnos del colegio han seguido acudiendo al centro con normalidad. Situaciones similares se han dado en el resto de los centros educativos afectados.

Rusia Los creadores de la vacuna rusa reconocen que no han sido completadas todas las fases de los ensayos clínicos

POR rafael m. mañueco

Pese a que la primera vacuna mundial contra el Covid-19 fue certificada oficialmente el martes por las autoridades rusas, todavía no se han completado todas las fases de los ensayos clínicos. Así lo admitió ayer Anatoli Alshtéin, virólogo del Centro de Investigación Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaléi de Moscú (NITsEM en sus siglas en ruso), la institución creadora del fármaco en colaboración con el Ministerio de Defensa ruso.

En declaraciones a la radio Eco de Moscú, Alshtéin dijo que la vacuna deberá ser sometida a otra fase más de prueba. El hecho de que no se haya cumplido el requisito de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de ultimar todas las etapas de la investigación es lo que ha despertado el escepticismo general en cuanto a si el medicamento ruso para inmunizar contra el coronavirus es realmente seguro y eficaz.

El martes, el presidente Vladímir Putin anunció a bombo y platillo que Rusia ha registrado ya oficialmente su vacuna, bautizada con el nombre de «Spútnik V», y aseguró que su hija se la puso y, tras soportar una fiebre de 38 grados el primer día, a las pocas horas la temperatura se normalizó y ahora se encuentra perfectamente. Alshtéin sostiene que muchos especialistas del Centro Gamaléi también la han probado. Según sus palabras, «los científicos a menudo prueban las vacunas que ellos mismos han creado. Es un indicador de confianza en la calidad del medicamento».

Por su parte, el director del Centro Gamaléi, Alexánder Gíntsburg, confirmó que, efectivamente el fármaco ruso, «deberá pasar una tercera fase de pruebas y se está ya preparando». Apuntó, sin embargo que necesitan financiación para ello. Fuentes anónimas del equipo científico que trabaja en la vacuna, citadas por la publicación Fontanka de San Petersburgo, calculan que harán falta unos seis más hasta que finalicen todos los ensayos.

Sin embargo, el ministro de Sanidad ruso, Mijaíl Murashko, que viene reiterando que la campaña de vacunación masiva comenzará en octubre, aseguró ayer que «la primera partida del medicamento se lanzará en el transcurso de dos semanas». Afirmó que estará destinada en primer lugar al personal sanitario.

Mientras tanto, el órgano de control Rospotrebnadzor acaba de informar que la segunda vacuna rusa contra el coronavirus, la elaborada en el Centro de Investigación Véctor de Novosibirsk, ha sido ya probada con éxito en 14 voluntarios. Pero, desde la OMS, insisten en que no han recibido de Rusia documentación sobre las vacunas y siguen sin poder estudiar cómo se han realizado los ensayos para determinar si se han cumplido todos los requisitos que garanticen la eficacia y seguridad del fármaco. Sobre todo teniendo en cuenta el apresuramiento con el que se está desarrollando todo el proceso.