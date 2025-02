Berlín realizará test de Covid-19 «generalizados» en su aeropuerto

COLPISA Viernes, 24 de julio 2020, 08:11 | Actualizado 10:49h. Comenta Compartir

POR juan palop

La ciudad-estado de Berlín empezará la semana que viene a someter a test de coronavirus a todos los viajeros que lleguen en avión desde zonas denominadas de riesgo de coronavirus. El Ejecutivo regional pretende que las pruebas en el propio aeropuerto de la capital sean «generalizadas», publica este viernes el diario Tagesspiegel. Berlín se convierte así en el primer estado federado alemán que implementa el acuerdo alcanzado esta semana a nivel federal para hacer test a todos los pasajeros de vuelos procedentes de zonas de riesgo con el objetivo de controlar mejor los denominados casos importados. La decisión puede convertirse en un reto logístico, porque su puesta en marcha va a coincidir con la vuelta a casa de muchos habitantes de la ciudad y el inicio del nuevo curso escolar. Por el contrario, no están previstas pruebas de la COVID-19 para quienes regresen en tren o en vehículo particular del extranjero. Hasta ahora las personas que llegaban a territorio alemán desde estas regiones estaban obligadas a realizar una cuarentena domiciliaria de 14 días, aunque las autoridades no controlaban si los afectados la cumplían esta medida. La mayoría de países está actualmente clasificada como zonas de riesgo según el Instituto Robert Koch (RKI), centro epidemiológico de referencia nacional. Entre las excepciones se encuentran casi todos los países de la Unión Europea (UE), donde muchos alemanes pasan sus vacaciones de verano.

Muchas empresas alemanas están estudiando reducir sensiblemente los viajes de trabajo de sus empleados a consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Una encuesta de la agencia de noticias alemana dpa apunta que las «experiencias positivas» que se han logrado con las reuniones virtuales a través de programas de teleconferencia les ha llevado a replantearse hábitos previos, tanto por cuestiones sanitarias como por las económicas. En el futuro se revisarán estas prácticas en busca de una nueva combinación de encuentros personales cara a cara y contactos virtuales. «La pandemia ha actuado aquí como catalizador y le ha dado un impulso a la cooperación virtual», asegura una portavoz de Deutsche Post. Entre las empresas encuestadas que se han posicionado en este sentido se encuentran gigantes como Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Rheinmetall, Zalando, Evonik, RWE, Bayer y Thyssenkrupp. Un reciente estudio del Instituto Fraunhofer para el Mercado Laboral y la Empresa estimaba que cerca del 90 por ciento de unas 500 empresas encuestadas apostaban por este mismo cambio y aseguraban que a partir de ahora iban al menos a revisar críticamente todos sus desplazamientos de trabajo.

El campeonato alemán de salto hípico, previsto para este septiembre, ha sido definitivamente cancelado. Los organizadores han anunciado este viernes que no han podido presentar un formato adecuado a los requisitos sanitarios exigidos. Pretendían que el acontecimiento contase con hasta 1.000 espectadores, pero las autoridades sanitarias se lo redujeron a 300. En estas condiciones el espectáculo no resultaba rentable para los organizadores.

Un estudio señala que los principales factores que explican los brotes en mataderos de Alemania son las bajas temperaturas en las que se trabaja, la escasa de ventilación interna y la constante circulación del aire dentro de las instalaciones. Éstas son las conclusiones a las que han llegado expertos del Centro Helmholtz de Investigación de Infecciones (HZI) de la Clínica Universitaria Hamburgo-Eppendorf y del Instituto Leibniz de Virología Experimental (HPI). El mayor foco detectado en Alemania en los últimos meses tuvo su epicentro en el matadero de Tönnies, el mayor productor cárnico del país, cerca de Gütersloh, unas instalaciones con 7.000 trabajadores. En total se registraron más de 2.100 infectados. La factoría fue forzada a cerrar durante cuatro semanas, hasta que se desarrolló un nuevo protocolo de seguridad, y el municipio entero, con unos 640.000 habitantes, quedó sometido durante dos semanas a estrictas medidas de confinamiento.

El RKI ha registrado en las últimas 24 horas 815 nuevos casos de coronavirus, la mayor cifra de las últimas cuatro semanas para un sólo día. El número total de infectados se eleva así hasta los 204.183 individuos. Durante la pandemia han muerto con o por el Sars-CoV2 9.111 personas en Alemania, tras los 10 fallecidos del último recuento. Por su parte, unas 189.400 personas han superado la enfermedad y 5.670 casos se consideran activos. La tasa de reproducción o valor R se mantiene por debajo del valor crítico 1, a partir del cual cada nuevo contagiado infecta a más de una persona. La estimación del RKI para las últimas 24 horas es de 0,93, frente al 0,89 del día previo. El promedio de la última semana es de 1,05, frente al 1,01 de la jornada anterior.

Reino Unido Inglaterra impone máscaras en los comercios como parte del puzle británico

POR iñigo gurruchaga

Los residentes en Inglaterra deben llevar una protección de su boca y fosas nasales en comercios a partir de este viernes. La norma dictada por el Gobierno no establece el tipo de enmascaramiento que debe llevarse, limitándose a describirlo como una pieza de tela. Se excluye de la obligación a los menores de 11 años y a quienes tengan alguna discapacidad o problema de salud que les dificulta llevar la protección. Era ya obligatoria en el transporte público.

Las grandes cadenas de supermercados han respondido de diferente manera. Unos venderán máscaras en el exterior de sus establecimientos, otros han anunciado que sus empleados recordarán la norma a los clientes que llegan o que no pedirán que se cubran a los clientes sin máscara. La Policía tiene el poder de usar la fuerza para sacar de un comercio a una persona que incumpla la norma. La multa es de unos 110 euros.

En Escocia, la obligatoriedad de máscaras en comercios se impuso el 10 de julio. En Gales, su ministro principal, Mark Drakeford, afirmó que no serían obligatorias, pero lo serán en el transporte público- la cobertura debe ser de tres capas- a partir del lunes. En la provincia norirlandesa, se deben llevar en autobuses o trenes desde el 10 de julio, pero llevarlas en comercios es solo una recomendación. El Ejecutivo de Belfast ha dicho que, si la gente no sigue ese consejo, puede imponerlas el 20 de agosto.

Francia La epidemia repunta en Francia, que registra 1.000 contagios en 24 horas

POR PAULA ROSAS

El aumento de la cifra de contagios en Francia, un 26% con respecto a la semana anterior, empieza a inquietar seriamente a las autoridades. Solo en las últimas 24 horas se han registrado 1.000 positivos más por Covid-19 y 10 nuevos focos de infección, mientras que el número de ingresados en las unidades de cuidados intensivos ha dejado de bajar.

El presidente Emmanuel Macron reúne hoy al Consejo de Defensa para «estudiar nuevas medidas» de cara a este repunte epidémico. Entre otras, podrían evocar cuestiones como posibles controles en las fronteras, el uso de las mascarillas o la política de tests.

«Esta tendencia indica que los hábitos recientes ( como el abandono de los gestos barrera o el aumento de l número de contactos de riesgo) favorece la circulación del virus desde hace varias semanas», advierte la Dirección General de Salud en un comunicado.

La tasa de incidencia, que se corresponde con el número de personas infectadas por 100.000 habitantes, ha subido un 27% en una semana, y aumenta principalmente entre las personas de más de 75 años. Pero este incremento no se debe simplemente al hecho de que se hagan más pruebas diagnósticas, ya que estas solo han aumentado en un 3% con respecto a la semana anterior.

Desde el inicio de la desescalada se han detectado 570 focos de infección, 10 en las últimas 24 horas. De todos estos «clusters», 361 se consideran ya cerrados.

También han dejado de descender el número de pacientes ingresados en las ucis. Actualmente hay 5957 enfermos hospitalizados, 436 en reanimación. Actualmente, 6 departamentos franceses genean inquietud, entre ellos Finistère y Gironde.

Rusia Rusia comenzó a elaborar su primera vacuna contra el coronavirus en febrero y tardó 14 días en conseguir la fórmula

POR rafael m. mañueco

Los trabajos para la elaboración de la primera vacuna rusa comenzaron ya en febrero, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebró la conferencia en la que anunció que la Humanidad se enfrentaba a un gran problema. Así lo asegura en una entrevista a la publicación digital rusa Meduza Denís Logunov, director adjunto del Centro de Investigación Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaléi de Moscú (NITsEM en sus siglas en ruso).

Logunov ha encabezado el equipo científico involucrado en la creación de la vacuna. Los ensayos clínicos comenzaron el 17 de junio en la Universidad Séchenovski de Moscú y el Hospital Militar de Burdenko con la participación de voluntarios pertenecientes a las Fuerzas Armadas. El primer grupo de cobayas humanos fue dado de alta el pasado día 15 de julio y el segundo cinco días después. El centro Gamaléi sostiene que el fármaco ha demostrado su capacidad de crear inmunidad sin efectos secundarios perniciosos para la salud.

Logunov explica a Meduza que, cuando tomaron la decisión de ponerse a trabajar en la creación del medicamento inmunizador contra la COVID-19, ya tenían sobre sí la experiencia de haber preparado una vacuna contra el virus causante del síndrome respiratorios de Oriente Medio (MERS), cuya propagación tuvo lugar durante 2012 y 2013. «Cuando apareció el nuevo coronavirus, el hermano más cercano de los virus del grupo beta, no tuvimos ninguna duda de qué hacer y cómo. No tuvimos que sufrir la más mínima tortura creativa, nos limitamos a copiar y pegar en el sentido literal (...) tardamos 14 días en conseguirla», asegura Logunov.

El alcalde de Moscú, por su parte, declaró ayer que «el coronavirus por sí mismo no se ha ido a ninguna parte, no hay quien lo destruya, es un virus que estará con nosotros durante mucho tiempo». Por eso, Sobianin reiteró que «la vacuna será lo único que nos permita mantenernos a salvo de la enfermedad».

En este sentido, el ministro de Sanidad ruso, Mijaíl Murashko, especulaba ayer con la posibilidad de que la vacuna pueda administrarse ya en agosto. Según sus palabras, los primeros en beneficiarse del medicamento «serán el personal sanitario y las personas de los grupos de riesgo». El canal de televisión de noticias financieras Bloomberg informó anteriormente que la élite rusa obtuvo ya acceso a la vacuna en abril, algo que las autoridades del país desmienten categóricamente. La última en negar que sean ciertas las informaciones de Bloomberg ha sido la presidenta del Consejo de la Federación (Cámara Alta del Parlamento), Valentina Matvienko.

Mientras tanto, Rusia supera ya los 800.000 contagios desde el comienzo de la pandemia. Desde ayer jueves, se han registrado en Rusia 5.811 nuevos positivos, 37 menos que el día anterior. El total de contagios se eleva así a 800.849. De ellos, se curaron 588.774 pacientes. Se han contabilizado además 154 nuevas muertes, siete más que el día anterior, y el total se sitúa en 13.046 fallecimientos. Sigue habiendo, por tanto, 199.029 casos activos.

En Moscú, desde el jueves, se han registrado 645 nuevos contagios por COVID-19, que son 37 más que el día anterior. El total de infectados en la capital rusa asciende así a 236.616, de los que 173.854 fueron dados de alta en la últimas 24 horas. La primera ciudad del país anota además 11 nuevos fallecimientos, tres menos que el día anterior, la cifra diaria más baja de los últimos tres meses. Alcanza así la cantidad total de 4.375 decesos y 58.387 casos activos.