Un mundo a un metro de distancia

Nadie dijo que la Humanidad estuviera preparada para asumir una pandemia, pero intenta aprender a marchas forzadas. Si algo demuestra la expansión global del Covid-19 es que la realidad cotidiana no es inamovible y que algo tan diminuto -ínfimo podría calificarse- como un virus puede modificar la percepción y la vida de un planeta entero. Así lo ven al menos los corresponsales de este periódico, que han testado en distintos países cómo se vive a un metro de distancia del resto del mundo.

Rusia Prohibida la entrada de extranjeros

El Gobierno ruso anunció ayer tarde la prohibición de entrar en su territorio a los extranjeros de todos los países del mundo desde la próxima medianoche y hasta el 1 de mayo para frenar la propagación del coronavirus. Una medida sin precedentes y que endurece aún más la línea adoptada al comienzo de la actual crisis sanitaria, cuando en enero cerró su frontera con China. Entonces detuvo la admisión de la llegada de ciudadanos chinos a Rusia a través de cualquier medio de transporte y dejó de concederles visados, medida que en muchos países europeos se consideró desmedida.

La directiva que esta noche entrará en vigor afectará a cualquier extranjero con independencia de su país de procedencia, salvo conductores de camiones de transporte internacional, miembros de tripulaciones de aviones y barcos, pasajeros en tránsito aéreo, diplomáticos y aquellos que tengan residencia permanente en Rusia. Sin embargo, no se ha hecho salvedad con los ciudadanos de la Unión Económica Euroasiática, de la que forman parte, además de Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán y Kirguistán. De hecho, ya el lunes Moscú ya había ordenado el cierre de la frontera con Bielorrusia, provocando las críticas de las autoridades de Minsk.

Los últimos datos oficiales, dados a conocer ayer por la viceprimera ministra rusa, Tatiana Gólikova, elevan a 93 el número de infectados en Rusia por el COVID-19, lo que supone un incremento en las últimas 24 horas de 30 nuevos casos. Gólikova subrayó el hecho de que solamente siete personas contrajeron la enfermedad dentro del país mientras el resto, es decir 86, se contagiaron en el extranjero. Esto explica el miedo a que los focos exteriores de la enfermedad afecten a Rusia y la tajante medida de cortar el flujo de extranjeros al país. Los rusos que están regresando desde países europeos y Estados Unidos están teniendo que observar una cuarentena domiciliaria de 14 días, cuya violación puede acarrear multas y, en el caso concreto de Moscú, hasta cinco años de cárcel si tal negligencia causa la muerte de alguien por contagio.

Por otro lado, a partir del 21 de marzo y hasta el 12 de abril, dejarán de funcionar las escuelas moscovitas. Hasta ese momento, la decisión de asistir o no a las clases continuará en manos de los padres y muchos colegios han tenido que cerrar por falta de alumnos. Según disposición del Ministerio de Cultura ruso adoptada ayer, deberán también cerrar sus puertas los teatros y los cines. Muchos museos, como la pinacoteca Pushkin de Moscú, han sido ya cerrados y los que continúan abiertos no permiten el acceso a los extranjeros.

La alcaldía moscovita decidió ayer prohibir todo tipo de eventos públicos al aire libre, incluidos los de carácter deportivo, y aquellos que se celebren en locales cerrados con más de 50 participantes. Sin embargo, restaurantes y cafeterías permanecerán por el momento abiertas. Por su parte, el Ministerio de Deportes ruso suspendió ayer todas las competiciones internacionales que estaban previstas en Rusia y se restringirá el aforo a las convocadas a nivel nacional. Lo que en Rusia no se ha hecho todavía es decretar el confinamiento domiciliario a nivel general, aunque el Gobierno está aconsejando ya salir de casa lo menos posible.

Informa Rafael M. Mañueco. Corresponsal en Moscú

Reino Unido Británicos antisociales

Ampliar Un hombre con mascarilla pasea frente al Palacio de Buckingham donde se han reunido menos personas de lo habitual EFE

«Es el momento de ser antisocial», dice la portada de 'Metro', el diario gratuito que se distribuye en el transporte público de Londres, con un radical descenso de pasajeros desde ayer. «Cerrado», imprime sobre un mapa de Reino Unido 'The Sun', el diario más vendido. «La vida detenida», afirma la de 'The Daily Telegraph', el periódico en el que escribía Boris Johnson, antes de ser primer ministro, su muy bien pagada columna semanal.

Las familias que detecten que uno de los suyos tiene síntomas de infección han de aislarse en cuarentena. Se les pide que eviten incluso salir para comprar alimentos, si pueden. Los sanos deben evitar contactos sociales y viajes innecesarios. A los mayores de 70 años y a personas con mayor riesgo de tener que ser hospitalizadas si contraen el virus por padecer enfermedades, este fin de semana se les pedirá que se aíslen durante al menos 12 semanas.

Del relativo relajo de los últimos días, por la singular estrategia del Gobierno británico, a la reclusión voluntaria. Es, por el momento, la política del 'nudge', del incitar a la solidaridad en lugar de ordenarla. Porque la curva en Londres indica que el número de infectados puede doblarse cada cinco días.

Informa Iñigo Gurruchaga. Corresponsal en Londres

Alemania «Puente aéreo» para repatriar turistas germanos

El ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, anunció hoy el comienzo de un «puente aéreo» para la repatriación urgente de todos los turistas germanos que se encuentran varados en sus destinos vacacionales en todo el mundo y no pueden retornar a este país por las limitaciones y prohibiciones para el tráfico aéreo en el extranjero. El ministerio dispone inicialmente de un presupuesto extraordinario de 50 millones de euros para poner en marcha la operación de rescate, señaló Maas en rueda de prensa.

En los últimos días numerosos países en todo el planeta han cerrado sus fronteras, pero también sus aeropuertos a los vuelos internacionales. Debido al hecho de que Alemania se encuentra entre tanto entre los países de alto riesgo, sus nacionales se ven afectados por las limitaciones dictadas por otros países y no pueden, en muchos casos, retornar a su país.

El jefe de la diplomacia alemana señaló que en primer lugar se repatriará a quienes se encuentran en el extranjero con un viaje organizado y se refirió concretamente a los turistas alemanes desplazados a Marruecos, Egipto, la República Dominicana, Filipinas y las isla Maldivas. Los afectados deben informarse a través de la página web del ministerio alemán de Exteriores y contactar con sus turoperadores para organizar su regreso.

Heiko Maas comunicó también que el gobierno federal ha dictado una advertencia para cualquier viaje turístico a cualquier parte del mundo. Hasta ahora el ministerio de Exteriores se había limitado a desaconsejar viajes innecesario al extranjero.

«Debemos evitar que más ciudadanos alemanes acaben varados en el extranjero», subrayó el ministro, quien comentó que es de esperar que el tráfico aéreo en todo el planeta «se reduzca al mínimo». No viajen, «por favor «quédense en casa», advirtió Maas.

Mientras Alemania entra en situación de parálisis social, con los comercios cerrados, excepto los de venta de artículos de primera necesidad, así como centros y lugares de ocio clausurados, continúa aumentando el número de contagiados por el coronavirus, cuya cifra asciende ya a más de 7.200. La cifra de fallecidos se mantiene con 17 hasta ahora relativamente baja en comparación con otros grandes países europeos. 58 personas han superado la enfermedad hasta ahora en Alemania.

El presidente de la Sociedad de Hospitales Alemanes (DKG), Gerald Gass, ha advertido, sin embargo, de que hasta final de semana se espera que el número de infectados se dispare hasta las 20.000 personas y que unas 1.500 deberán ser internadas en clínicas y hospitales. Una cifra que triplica datos actuales. Gass aseguró que los centros sanitarios se encuentran preparados para ese fuerte incremento de pacientes. «No se verán desbordados», afirmó el presidente de la DKG.

El Instituto Robert Koch (RKI), responsable de coordinar la lucha contra el COVID-19 en Alemania, calcula que en diez o doce días podrá apreciarse si las medidas drásticas acordadas en Alemania y Europa, como el cierre de fronteras o la clausura de centros educativos, tienen efecto. Ese plazo es necesario por el retraso en el registro de infecciones, de su diagnóstico y el proceso de incubación, señaló Lars Schaade, vicepresidente del RKI.

La Dieta Alemana de Industria y Comercio (DIHK) espera como consecuencia de la pandemia de COVID-19 el mayor hundimiento de la economía mundial desde la crisis financiera de 2008/2009. Volker Treier, responsable del departamento de comercio exterior de la DIHK señaló que sobre todo el retroceso coyuntural en China afecta a las empresas alemanas. El comercio entre ambos países caerá en bastante más de un 10% frente al pasado año, dijo Treier.

El ministro del Interior del estado federado de Baja Sajonia, Boris Pistorius, ha exigido del gobierno federal castigos drásticos para quienes difundan falsas informaciones sobre la epidemia del coronavirus. «Pueden provocar pánico, compras compulsivas y conflictos. Deben ser castigadas con fuertes multas o incluso con la amenaza de penas de cárcel», dijo Pistorius en declaraciones a Spiegel Online.

Informa Juan Carlos Barrena. Corresponsal en Berlín

Francia Confinados en casa bajo multa de 135 euros

La idea del confinamiento va calando entre los franceses después de que el lunes el presidente Emmanuele Macron decretase esta medida. Un día antes toda la población pudo ver las irresponsables imágenes de miles de ciudadanos en los parques y bulevares para aprovechar los rayos de sol pese a las recomendaciones sanitarias. Desde el mediodía del martes, los residentes solo pueden salir de casa para ir a trabajar, al médico o a hacer la compra salvo multa de 135 euros.

Antes de la aplicación de la medida, numerosos parisinos dejaron la capital para dirigirse a sus segundas residencias, a menudo en Normandia, en un éxodo parecido al protagonizado por madrileños y vascos el viernes pasado en España. Empiezan a verse mascarillas por las calles. Prolifera el teletrabajo -obligado en parte por el cierre de los colegios- y restaurantes, cafeterías y comercios -salvo los de primera necesidad- permanecen cerrados.

Informa Paula Rosas. Corresponsal en París

Italia Más de una semana ya en cuarentena

Los 60 millones de habitantes de Italia son los europeos con más experiencia en el encierro domiciliario por el coronavirus. La población tiene prohibido salir de casa, excepto por motivos laborales, de salud o de necesidad. Hace una semana, el primer ministro, Giuseppe Conte, endureció la cuarentena al ordenar el cierre de todas las tiendas, negocios, bares y restaurantes excepto las farmacias, los supermercados y los puntos de venta de productos de primera necesidad. El cerrojazo también afecta a las industrias.

Todo ello se nota en la calle, apenas sin movimiento. Las restricciones expiran el día 26, pero parece que se prorrogarán. Las terrazas y ventanas se han convertido en los centro sociales donde los italianos se relacionan a distancia.

Informa Dario Menor. Corresponsal en Roma

Israel Hoteles en Tel Aviv y Jerusalén para 2.000 israelíes en cuarentena

El Ejército de Israel prepara la apertura de dos hoteles, uno en Tel Aviv y otro en Jerusalén, como centros en los que albergar a 2.000 ciudadanos en cuarentena por el coronavirus. «El ministerio de Defensa financiará el coste de esta operación y están en marcha las negociaciones para hacer lo mismo con otros dos hoteles en el norte y sur del país con 500 habitaciones dobles cada uno», informó el general Tamir Yadai. Hay decenas de miles de israelíes en cuarentena y quienes no la respetan se enfrentan a penas de más de mil euros si la abandonan antes de tiempo.

En Israel son ya más de 300 los contagiados, pero de momento no se ha ordenado a los ciudadanos que se queden en sus casas, aunque sí se les recomienda salir lo menos posible. El ministerio de Salud plantea endurecer las medidas en los próximos días para frenar el contagio.

Informa Mikel Ayestaran. Corresponsal en Jerusalén

Bélgica Bélgica suma 185 nuevos infectados y eleva a 10 los fallecidos con coronavirus

La propagación del coronavirus continúa en Bélgica. El Centro Nacional de Crisis y el Servicio Federal de Salud de este país han confirmado esta mañana el fallecimiento de cinco nuevas personas con Covid-19 en las últimas horas, lo que eleva el número de decesos a diez. Los análisis realizados han incrementado la cifra de contagios en 185 lo que eleva el total a 1.243 (106 en Flandes, 33 en Valonia, 38 en Bruselas y 8 de los que no se aporta información de residencia). 79 ciudadanos estarían en unidades de cuidados intensivos y de ellos, 56 estaría recibiendo asistencia respiratoria. 14 personas se han recuperado y han podido abandonar los hospitales.

Entre los infectados «Hay un importante porcentaje de adultos entre 40 y 50 años» ha asegurado Emmanuel André, que dada día comparece para ofrecer información puntualizada sobre la evolución de la pandemia. André también ha subrayado, respecto a los efectos el Ibuprofeno, que «no hay evidencias de que tenga una influencia informante en los síntomas de la enfermedad o que los pueda amplificar». El país se prepara para pasar a la fase-3 con medidas más drásticas para contener la expansión de la enfermedad sin descartarse el confinamiento de los ciudadanos en sus domicilios, en condiciones similares a las establecidas en España, Francia e Italia.

Informa Salvador Arroyo. Corresponsal en Bruselas

Nueva York Todavía se reservan clases de yoga

Ellos no lo sabían, pero los neoyorquinos vivieron el lunes, víspera de San Patricio, su último día de normalidad. Una oportunidad más para sentarse en un restaurante o tomarse una cerveza en la barra de un bar. A primera hora de ayer entró en vigor el bando municipal que obliga a cerrar restaurantes, bares, teatros, discotecas y cualquier otro establecimiento dedicado al entretenimiento. No será cosa de unos días, como creen algunos, los que todavía reservan espacio en la clase de yoga y planean su agenda social de la semana como si la pandemia no tuviera nada que ver con ellos.

«La curva ascendente de la infección no es una curva -advierte el gobernador Andrew Cuomo-. Es una ola y va a romper sobre nuestro sistema sanitario». Como los animales huyen hacia las montañas antes de un tsunami, las calles de Nueva York han empezado a quedarse desiertas. Se puede cruzar la calle sin ver pasar un coche. De hecho, todos los de alquiler están agotados. Muchos se preparan para pasar la primavera en el valle del Hudson.

Informa Mercedes Gallego. Corresponsal en Nueva York

China Movimientos restringidos cincuenta días después

China no titubeó. El Gobierno cerró Wuhan, ciudad de 11 millones de habitantes considerada el epicentro de la pandemia, el 23 de enero. Se establecieron barricadas en los accesos y se detuvo el transporte público. Rápidamente, la decisión se extendió al resto de la provincia de Hubei, donde habitan 60 millones de personas que, más de 50 días después, aún tienen restringidos los movimientos. La cuarentena se extendió al resto del país y, a diferencia de lo que ha hecho España, supuso el cierre de todas las empresas no esenciales. Los comercios bajaron la persiana, las calles se vaciaron, el uso de mascarillas se hizo obligatorio, y la segunda potencia mundial contuvo el aliento.

La estrategia ha funcionado: los contagios locales fuera de Hubei han desaparecido y, desde el 10 de febrero, las zonas menos afectadas han recomenzado la actividad empresarial. Ahora, la población que regresa a las calles, aún protegida por las mascarillas, observa con estupor la inacción de EE UU y

Informa Zigor Aldama. Corresponsal en Shangái