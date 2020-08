Diario de Corresponsales La campaña de vacunación masiva contra la Covid-19 en Rusia comenzará en un mes Sanitarios en Rusia / EFE El Ministerio de Sanidad ruso anunció el sábado que ya ha sido producida la primera partida de la vacuna Sputnik V, que será destinada al personal sanitario COLPISA Lunes, 17 agosto 2020, 09:07

Está previsto que la vacunación masiva contra el coronavirus en Rusia comience en un mes. Así lo aseguró ayer Alexánder Gíntsburg, director del Centro de Investigación Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaléi de Moscú, en cuyos laboratorios se creó Sputnik V, la primera vacuna rusa cuya certificación tuvo lugar la semana pasada. Adelantó también que hoy lunes probablemente se publicarán en una revista científica extranjera los resultados de los ensayos clínicos del fármaco.

En declaraciones a las agencias rusas, Gíntsburg dijo que «los científicos quieren comenzar la etapa final de los ensayos clínicos de la vacuna contra la COVID-19 en un máximo de una semana y media». Según sus palabras, «varias decenas de miles de personas participarán en las pruebas».

El Ministerio de Sanidad ruso anunció el sábado que ya ha sido producida la primera partida de la vacuna Sputnik V, que será destinada al personal sanitario. No obstante, Gíntsburg ha aclarado que las primeras dosis irán a parar solamente a 15 regiones rusas, de las 85 que tiene el país.

Según el director del Centro Gamaléi, «hacia diciembre o enero se planea alcanzar una capacidad de cinco millones de dosis por mes, y será posible cubrir completamente la necesidad de la vacuna en todo el país dentro de un año». Tres empresas participarán en la producción del fármaco contra el coronavirus, subrayó.

Los expertos llaman la atención sobre el hecho de que la vacuna del Centro Gamaléi aún no ha superado los ensayos clínicos y no hay publicaciones al respecto en la literatura científica. Estados Unidos y otros países, así como también la Organización Mundial de la Salud, dudan de la seguridad y efectividad del medicamento registrado en Rusia.

Según la agencia rusa RIA-Nóvosti, un sondeo ha puesto de manifiesto que un 52 por ciento de los 3.000 médicos encuestados no se fían de la Sputnik V y sólo un 25 por ciento dijeron estar dispuestos a vacunarse. Al mismo tiempo, el 70 por ciento de los participantes en la indagación manifestaron que el escepticismo general hacia el fármaco se debe a que no hay datos que confirmen su efectividad y a la excesiva rapidez con la que se ha desarrollado.

Pero en el Centro Gamaléi sostienen que el medicamento creado por ellos contra el coronavirus es eficaz y seguro. Gíntsburg explicó que su rápida aparición se debe a la gran experiencia que tiene en Rusia su escuela de inmunólogos. Según su opinión, las críticas habidas se explican «por la enorme competencia existente en el mercado». El director del Centro Gamaléi afirmó que hoy lunes se publicarán seguramente los resultados de los ensayos clínicos en una revista científica extranjera.

El turoperador TUI, el mayor de Alemania y Europa, ha criticado abiertamente la decisión de las autoridades de Berlín de declarar el archipiélago balear región de riesgo por la epidemia de coronavirus. «Lamentamos que Alemania haya dictado una advertencia de viajar a toda Mallorca. Mejor habría sido dictar una advertencia regional para Palma, Magaluf u otras localidades con un número elevado de casos», afirma Thimas Ellerbeck, ejecutivo del consorcio responsable de la comunicación en declaraciones al rotativo Rheinische Post. Tras subrayar que la mayoría de los veraneante son muy responsables y respetan por ello las reglas dictadas para combatir la epidemia, señala que la advertencia general es también «cuestionable» porque grandes zonas de la isla se encuentran mínimamente afectadas por la enfermedad. «Ni uno solo de los hoteles de TUI en Mallorca ha registrado una sola infección», destaca Ellerbeck. Tras la declaración de zona de riesgo para el territorio peninsular español y las islas Baleares por el ministerio federal de Sanidad el pasado viernes, el ministerio de Exteriores emitió su advertencia de viajar a esas regiones. Para quienes retornan de allí a Alemania esto significa que deben someterse a cuarentena domiciliaria hasta contar con un test negativo de coronavirus. Solo las islas Canarias no se ven afectadas por la advertencia ministerial.

Las autoridades alemanas comenzarán a abonar el llamado bono infantil por el coronavirus de 300 euros por hijo para todos los niños y adolescentes residentes en Alemania el próximo 7 de septiembre, según anuncia el ministerio federal de Finanzas en los diarios del grupo de medios Funke. El primer plazo de 200 euros se abonará junto a las ayudas por hijo que actualmente pagan las cajas familiares, mientras los 100 euros restantes se transferirán en octubre. «Para las familias supone una inyección financiera bienvenida. Precisamente aquellas familias en apuros económicos el bono infantil facilitará la compra de artículos que necesiten los hijos o dedicar el dinero a disfrutarlo juntos», señaló la ministra federal de Familia, Franziska Giffey, quien comentó que esas subvenciones son también una ayuda coyuntural. El gobierno alemán tiene presupuesto un gasto de 4.300 millones de euros para el pago del pono infantil extraordinario.

El gobierno alemán ha criticado los retrasos de las compañías aéreas en la devolución del dinero de los billetes anulados y cancelados a sus clientes. «A juicio del gobierno federal resulta inaceptable la no devolución de pagos justificados», señala una respuesta interparlamentaria del ejecutivo de Berlín a preguntas del grupo de Los Verdes. Aunque la epidemia de coronavirus sitúa a las compañías aéreas «en una situación excepcional», lo más tarde tras la declaración de la Comisión Europea del 13 de mayo de 2020 quedó claro que la restitución en bonos de los billetes anulados es una opción voluntaria, señala la nota gubernamental, en la que se destaca que las aerolíneas han tenido tiempo de sobra desde entonces para preparar y poner en marcha los mecanismos necesarios para devolver el dinero a sus clientes.

El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, ha advertido de que las fiestas privadas con grandes concentraciones de personas son una amenaza en plena epidemia de coronavirus. Hay cada vez más contagios entre quienes retornan de sus vacaciones, pero existen también en el país brotes locales que tienen generalmente su origen en la celebración de fiestas, dijo el ministro en declaraciones a la televisión pública ZDF. «Es algo a lo que debemos estar atentos, tanto como a los viajes», afirmó Spahn. Preguntado por las restricciones para combatir la pandemia, señaló que no tiene sentido ya cerrar de nuevo el comercio o las peluquerías. Pueden seguir funcionando mientras se respete el uso de mascarillas y la distancia física mínima. «En las fiestas o eventos el virus se transmite con mucha rapidez y este es un tgema que debemos abordar de nuevo con los estados federados: cuales son los límites y cuáles son las reglas sobre las dimensiones de los eventos», dijo el político conservador.

El Gobierno británico anunciará esta semana la fusión del instituto de salud pública(PHE) y del sistema de rastreo del Servicio Nacional de Salud(NHS), en un intento de organizar mejor la respuesta a la pandemia, según informan los medios británicos. Miembros del Gobierno, que no ha confirmado públicamente la noticia, afirman que el nuevo diseño se inspira en el Instituto Robert Koch alemán.

La tensión del ministro Matt Hancock con PHE se ilustra, en el último episodio, con la modificación hace unos días de las cifras de fallecidos por Covid. La agencia gubernamental ha contabilizado hasta ahora a todos aquellos que hubiesen dado positivo en un test, independientemente de la fecha de la prueba. El ministro de Sanidad y Asistencia Social pidió que se revisasen el procedimiento y las cifras.

Faltan detalles para entender la fusión. PHE fue creada en 2013 por otro ministro conservador como un ente de análisis estratégico para el apoyo al NHS, que es la red de hospitales y servicios asociados. Como tal, se defiende de las críticas de no haber acelerado la capacidad de test alegando que no es su responsabilidad, sino la del Gobierno. La mayor parte de su tarea no tiene que ver con la epidemia sino con otras enfermedades.

El sistema de rastreo del NHS fue creado de la nada en mayo. Cuenta con unos 15.000 empleados. Es dirigido por una exejecutiva de una empresa de telecomunicaciones, Dido Harding, promovida a baronesa por su compañero de estudios en Oxford, David Cameron. El personal del sistema de rastreo es reclutado por empresas privadas. Ha sido criticado por su desorganización inicial, y por ser menos eficiente que la red local de delegaciones de PHE en trazar a las personas contagiadas y a sus contactos recientes.