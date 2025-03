Un 11% de los casos en Alemania son sanitarios

COLPISA | CORRESPONSALES Martes, 19 de mayo 2020, 08:49 | Actualizado 11:17h. Comenta Compartir

POR JUAN CARLOS BARRENA

El canciller federal austríaco, Sebastian Kurz, ha criticado el plan de reconstrucción para la economía europea propuesto por su colega alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Austria mantiene su postura de que la UE debe conceder créditos que sean devueltos y no ayudas gratuitas a los países más afectados por la crisis del coronavirus, dijo Kurz. «Seguiremos mostrándonos solidarios y apoyando a aquellos países más afectados por la crisis del coronavirus, pero esto debe suceder a través de créditos y no de subvenciones», dijo Kurz en declaraciones a la agencia de prensa austríaca APA. En un mensaje por Twitter, el jefe de la república alpina destacó que ha intercambiado opiniones al respecto con los primeros ministros de Suecia, Holanda y Dinamarca, con los que comparte la misma opinión. «Nuestra postura no ha cambiado», afirma Kurz en ese portal. Merkel y Macron anunciaron este lunes una iniciativa conjunta para un programa europeo de reconstrucción dirigido por la UE y con un fondo de 500.000 millones de euros para apoyar fundamentalmente a Italia y España.

Por el contrario, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha calificado de «ambiciosa, acertada y bienvenida» la propuesta de los mandatarios de Alemania y Francia, en declaraciones al rotativo económico alemán Handelsblatt. La iniciativa «abre el camino a préstamos a largo plazo de la Comisión Europea y permiten amplias ayudas directas de los presupuestos de la UE a los países más afectados por la crisis», afirma Lagarde, para la que se trata de «una prueba del espíritu de solidaridad y responsabilidad al que se había referido la canciller en las últimas semanas». La presidenta del BCE subrayó que «no se puede reforzar la solidaridad financiera sin una coordinación de las decisiones a nivel europeo».

Unos 20.000 médicos y miembros del personal sanitario, inclusive el de atención a ancianos en centros geriátricos, se han contagiado hasta ahora en Alemania con el virus Sars-Covid-19, un 11% de los casos positivos registrados hasta ahora, según informa este martes el rotativo Süddeutsche Zeitung en base a cifras del Instituto Robert Koch, responsable de coordinar la lucha contra la pandemia en este país. Desde mediados de abril el ritmo de contagio entre el personal de sanidad es de unas 230 personas diarias. Unos 900 de ellos necesitaron atención hospitalaria ante el grave desarrollo de la enfermedad. Al menos 60 médicos, enfermeras y otro personal sanitario han fallecido hasta ahora por la infección en Alemania.

Alemania ha ganado «con fuerza» prestigio mundial durante la crisis del coronavirus, según el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). El presidente de la institución, Joybrato Mukherjee, señaló en declaraciones a la agencia germana DPA que existe un eco positivo desde todo el planeta debido a que la política en Alemania se rige durante la crisis por criterios científicos y la población acepta mayoritariamente una actuación basada en esas directrices. «La expansión del coronavirus ha podido ser ralentizada gracias a la responsable actuación de los ciudadanos y ciudadanas», señala el DAAD, cuyo presidente considera que de seguir las cosas así es muy probable que la conjunción de política, ciencia y sociedad en Alemania sea considerada un modelo de éxito a seguir en todo el mundo.

Cientos de alemanes continúan varados en el extranjero semanas después de finalizar la operación de repatriación organizada por el ministerio federal de Exteriores y que facilitó el retorno de unos 240.000 alemanes en vuelos especiales desde los cuatro puntos cardinales. La mayoría se encuentran atrapados en Marruecos, Sudáfrica, Argentina y Pakistán, países con los que hasta ahora no se ha conseguido alcanzar soluciones para facilitar su retorno a casa. En el caso de Marruecos unos 150 alemanes aguardan con sus autocaravanas a que se organice un transbordador especial que los traslade a suelo europeo. Operación que se ve dificultada por el hecho de que España tiene cerradas sus fronteras por la pandemia.

El gobierno alemán ha anunciado ayudas especiales para los taxistas, gravemente afectados por la pandemia de coronavirus y que ha hecho retroceder masivamente las carreras de estos profesionales por las restricciones y el temor a contagios. El ejecutivo germano aportará subvenciones de 4 millones de euros para la instalación de paneles de separación entre los conductores y los clientes con el fin de «proteger a unos y otros», según declaró el ministro federal de Transportes, Andreas Scheuer. «Se trata de un complemento fácil y rápido de montar», dijo el ministro, que valoró en uno 400 euros el precio por panel de metacrilato. Las grandes empresas de taxis podrán recibir ayudas para hasta 30 vehículos. En el caso de que el dinero no alcance, el gobierno está dispuesto a incrementar las ayudas, dijo el político socialcristiano.

Reino Unido Temporeros en residencias de mayores distribuyeron el virus

POR iñigo gurruchaga

Un análisis de Salud Pública de Inglaterra(PHE) sobre la epidemia de coronavirus en residencias de mayores habría mostrado que trabajadores temporales contratados a través de agencias propagaron involuntariamente el virus entre diferentes centros. El estudio fue realizado en la Semana Santa, pero de sus resultados se informó a las empresas del sector la pasada semana.

El diario 'The Guardian' está dedicando especial atención a lo ocurrido en las residencias de mayores. La cifra de muertes directas e indirectas de residentes en 'care homes', o casas de asistencia, superaría las 20.000, más de la mitad del total de fallecimientos. Han permanecido ocultas porque el Gobierno se limitó, hasta el final de abril, a notificar los muertos en hospitales.

El sector de asistencia a los mayores, en gran parte privado, es abastecido de mano de obra con salarios muy bajos y altos porcentajes de inmigrantes. El Gobierno ofreció la pasada semana a las empresas 670 millones de euros para aumentar los salarios de empleados que trabajan en varias residencias, de tal modo que puedan trabajar en una sola casa y se reduzca el riesgo de infección.

Francia Francia registra más de 100 casos de Covid-19 en mataderos

POR PAULA ROSAS

Los mataderos franceses se han convertido en focos de contagio del Covid-19 y las autoridades intentan descifrar las razones que hacen estos lugares más propicios para la transmisión del coronavirus. Los casos se multiplican en diferentes centros del país, el más importante en uno de los mayores mataderos de Europa, situado cerca de Saint Brieuc, en Bretaña, donde se han registrado 69 casos y hoy está previsto que haga el test de detección a varios cientos de empleados.

Multitud de casos de contagio en mataderos se han registrado también en Estados Unidos, Alemania, Australia o incluso en España. Por el momento parece que se descarta la hipótesis de que el contagio se produzca a través de la carne, y los científicos se inclinan más por una contaminación debida a las condiciones de trabajo y por el espacio físico en el que se encuentran los empleados, refrigerado, húmedo y con un circuito de ventilación, que podría propagar el virus.

En marzo, la Agencia francesa de seguridad sanitaria aseguró que «no existe actualmente ninguna prueba científica sobre la transmisión del Sars-Cov-2 de un animal doméstico infectado al hombre». Los investigadores consideran que tampoco hay elementos que indiquen que el virus se pueda transmitir por el consumo de un alimento contaminado, por lo que la multiplicación de casos en mataderos no supondría un riesgo de contagio para la población.

Por los protocolos sanitarios, los trabajadores de estos centros ya portan equipos de protección como guantes o mascarillas incluso antes de la epidemia. Sin embargo, en ciertos puntos de las fábricas, los empleados deben trabajar muy cerca los unos de los otros, y la temperatura de los locales apenas supera los 4 o 6 grados, lo que podría favorecer los contagios.

Rusia Los contagios por Covid-19 en Rusia sufren un nuevo repunte y también la cantidad de fallecidos

POR rafael m. mañueco

Después de que el lunes el número de contagios en Rusia se situó por primera vez desde el 1 de mayo por debajo de los 9.000, hoy martes ha vuelto a repuntar y registra 9.263 nuevos casos de Covid-19. El total en todo el país asciende ahora a 299.941 infectados, lo que le sitúa en el segundo puesto de la lista mundial de naciones afectadas por la enfermedad por detrás solamente de Estados Unidos.

Además, en las últimas 24 horas se han producido 115 nuevos decesos por coronavirus, cuando en la última semana el promedio diario era de unos 90, y eleva el total de muertos a 2.837. En Moscú, epicentro de la epidemia, también se ha registrado un repunte, con 3.545 nuevos contagios, 307 más que el día anterior, y sitúa el total en 149.607. En la capital rusa el número de fallecidos ha aumentado en 71, más o menos igual que en días anteriores y deja la cifra de decesos en 1.651.

Este ligero empeoramiento de la situación epidemiológica tiene lugar después de que distintos responsables rusos anunciaran un aplanamiento de la curva de contagios y la disminución de los casos. Ayer lo hizo también el primer ministro, Mijaíl Mishustin, por videoconferencia desde el hospital. Mishustin continúa convaleciente tras contraer el coronavirus a finales de abril y hoy el presidente Vladímir Putin le ha vuelto a restablecer en su cargo mediante decreto anulando el que firmó anteriormente poniendo al frente del Ejecutivo interinamente al primer viceprimer ministro, Andréi Beloúsov.

Según Mishustin, «la situación con la propagación del coronavirus en el país sigue siendo complicada, pero aún así se puede constatar que se ha logrado frenar el incremento de la mortandad». «Según las valoraciones más cautelosas, la dinámica es positiva», declaró el jefe del Gobierno ruso. Dijo que casi una treintena de regiones rusas, sobre un total de 85, han comenzado ya la desescalada.

Sin embargo, la situación en la república norcaucásica de Daguestán, de acuerdo con la viceprimera ministra, Tatiana Gólikova, es «preocupante». Según cifras oficiales, este territorio ruso de mayoría musulmana registra 3.460 casos de Covid-19 y 29 fallecimientos. Pero el departamento de Sanidad de la república sostiene que, solamente entre el personal médico han muerto por coronavirus 40 personas y hay indignación y conatos de protesta entre los sanitarios. El muftí local, Ajmad Abduláyev, habla de «más de 700 muertos» en toda la república y de «hospitales repletos».

Así que Putin dedicó ayer una videoconferencia en exclusiva a los responsables daguestaníes, en la que participó Abduláyev, además del presidente de la república, Vladímir Vasíliev. El jefe del Kremlin les dijo que el empeoramiento en Daguestán y el aumento de las muertes se debe «a la automedicación y a que los que acuden al médico lo hacen tarde, cuando la enfermedad se encuentra en su máximo desarrollo».

El primer mandatario ruso reprochó también a los dirigentes locales que «la gente no siempre encuentra la ayuda adecuada» e hizo referencia a ese aumento de los fallecimientos entre el personal médico. De momento, Putin ha dado instrucciones al Ministerio de Sanidad ruso de proporcionar «medios adicionales» a Daguestán para combatir la pandemia.