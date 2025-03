Ciudadanos austríacos reciben inesperadamente cheques con ayuda de Trump

colpisa Martes, 8 de septiembre 2020, 08:48 | Actualizado 10:44h. Comenta Compartir

POR JUAN CARLOS BARRENA

Más de un centenar de ciudadanos austríacos han recibido inesperadamente uno de los cheques de 1.200 dólares suscritos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ayudar a combatir las consecuencias económicas de la epidemia de coronavirus en su país. La cadena pública de televisión de la república alpina ORF ha revelado que la mayoría de los cheques han sido cobrados por los beneficiarios, sorprendidos, pero agradecidos por el regalo. Entre los receptores se encuentra un pensionista de la ciudad de Linz, que durante un tiempo trabajó en EE UU. En declaraciones a la emisora comentó que al principio pensó que se trataba de una broma, pero que acudió a su sucursal bancaria donde le confirmaron que el cheque era legal y formalizaron el cobro. La filial bancaria sospecha que el envío de los cheques a Austria tiene su origen en un error de las autoridades estadounidenses. Trump aprobó a finales de marzo pasado un paquete de ayudas para paliar los efectos económicos de la epidemia entre la población y fomentar el consumo. La distribución de las ayudas ha registrado, sin embargo, varios errores. Entre ellos el envío de más de un millón de cheques a personas ya fallecidas.

La iniciativa del presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, de celebrar un acto institucional en memoria de las víctimas del coronavirus ha abierto un debate en este país, donde la oposición ha acogido la propuesta con reservas. Reacciones positivas ha habido por parte del primer ministro de Baviera, Markus Söder, quien ha señalado que «las muchas víctimas del coronavirus se merecen una reflexión por nuestra parte y un acto en su memoria». Tras expresar su pésame a los familiares y amigos de los fallecidos, Söder subrayó que la sociedad debe preocuparse de todos aquellos que debido a la enfermedad se han visto sumidos en el dolor, la necesidad y la soledad. También el presidente del Bundestag, el parlamento federal, Wolfgang Schäuble, acogió positivamente la iniciativa y pidió a los grupos parlamentarios que ayuden a concretarla. La vicepresidenta de la cámara y miembro del partido de La Izquierda Petra Pau señaló, sin embargo, que «habría que celebrar el acto más adelante» y señaló que «en estos momentos tiene poco sentido», entre otras cosas porque , debido a las restricciones por la pandemia, solo un 25% de los diputados pueden estar presentes en el plenario de la cámara baja alemana.

«Es mejor hablar sobre la propuesta en el momento adecuado», dijo Pau, partidaria también de convertir el acto en un homenaje «a quienes han luchado contra la pandemia», es decir al personal sanitario que ha trabajado y trabaja de manera esforzada en la lucha contra el Sars-Covid-19. También la vicepresidenta verde del Bundestag Claudia Roth considera precipitado celebrar el acto institucional, toda vez que «nos encontramos aún en medio de la pandemia. Roth recordó igualmente que el personal sanitario, los educadores, las cajeras de los supermercados y otro personal que ha demostrado ser indispensable para que el sistema funcione se merece «además de serios gestos de reconocimiento», mejoras salariales y profesionales.

Reino Unido Alerta del Gobierno a los británicos porque los casos diarios llegan a 3.000

POR iñigo gurruchaga

El Gobierno británico y científicos que le asesoran han pedido la los ciudadanos que presten atención a las cifras de nuevos casos diarios, tras dos jornadas consecutivas en las que se han detectado cerca de 3.000. «La población se ha relajado demasiado», ha dicho a la BBC el subjefe médico oficial, Jonathan Van Tam. El aumento de casos es exponencial y el índice de transmisión supera el 1:1, según el epidemiólogo John Edmunds.

En las tres últimas semanas, la contabilidad oficial de casos dice que se ha pasado de un promedio por debajo de mil a mitad de agosto a dos mil a final de mes, y al salto a tres mil en los registrados ahora. La curva de contagios fue descendiendo desde el punto álgido en el mes de abril y comenzó a subir lentamente de nuevo, coincidiendo con la relajación del confinamiento en la primera semana de julio.

La estructura actual de la epidemia tiene rasgos similares a la de otros países europeos. Aumento de casos en poblaciones jóvenes- también causado porque en la primavera no se les sometía a test-, y un número de hospitalizaciones bajo (94 en Inglaterra el domingo). En el conjunto de Reino Unido había 62 pacientes necesitados de ventilación mecánica el pasado viernes. El número de fallecimientos diarios raramente supera la decena desde agosto.

Rusia Rusia distribuye ya en los centros sanitarios la primera partida de su vacuna contra la covid-19

POR rafael m. mañueco

El Ministerio de Sanidad ruso informó ayer en un comunicado que la primera partida de la Spútnik V, la vacuna creada por el Centro de Investigación Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaléi de Moscú, ha empezado a ser distribuida ya en los centros sanitarios del país.

«La primera partida de la vacuna Spútnik V superó las pruebas de calidad en los laboratorios del Servicio Federal de Supervisión Sanitaria -Roszdravnadzor- y ha sido puesta en circulación», se informa en la nota de prensa del ministerio ruso.

Ayer mismo, el titular de Sanidad, Mijaíl Murashko, aclaró que la puesta en circulación del fármaco en la actual etapa está destinada a vacunar a los grupos de riesgo, concretamente a maestros y personal médico. Este lote de la Spútnik V, según Murashko, será también empleado entre los voluntarios que participan en la actual fase, la tercera ya, de los ensayos clínicos de la vacuna.

Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, sostiene que en la capital hay 5.000 voluntarios que se han inscrito para ser vacunados. Aunque, según sus palabras, «la vacunación masiva de la población comenzará hacia finales de año». Lo dijo el domingo ante las cámaras del Primer canal público de televisión. Informó también de que, los primeros receptores del medicamente, además de profesores, sanitarios y agentes de las fuerzas del orden, serán los periodistas, profesión que, a su juicio, también es de riesgo, ya que «obliga a estar por todas partes».

Sin embargo, muchos profesores y médicos ya ha expresado sus reticencias a vacunarse con la Spútnik V debido a la rapidez con la que ha sido lanzada y al hecho de que todavía no se han finalizado todos los ensayos clínicos. No obstante, un estudio dado a conocer por la revista británica The Lancet certifica que la vacuna rusa es segura y eficaz. La Spútnik V recibió la certificación oficial en Rusia el pasado 11 de agosto.