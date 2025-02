«Los colombianos ya no tragan con todo, la única forma de devolver la paz es el diálogo»

La reforma tributaria propuesta por el Gobierno colombiano pretendía compensar las enormes grietas dejadas por la pandemia en las arcas públicas. Lo haría subiendo los impuestos a productos de consumo básico como el agua, la electricidad, la gasolina, los servicios funerarios y los alimentos esenciales. ... Un IVA del 19% en un país en el que el salario mínimo es equivalente a unos 205 euros y donde la pandemia ha agudizado la desigualdad, mermado el empleo y causado más pobreza ha sido el detonante de «una locura que supera los 10 días».

Así lo define el cocinero avilesino afincado en Colombia Koldo Miranda, testigo de días de marchas por una situación que afecta «a la mayoría de la población» y evidencia que «este país lo manejan 18 familias, dueñas del turismo, los bancos, las petroleras y hasta los aviones». Las pruebas las saca de «sumar dos más dos, porque no gravaron productos de la cesta de la compra con los que, casualmente, las familias más ricas hacen negocios y el Gobierno, que se dice endeudado, anunció la compra de aviones de combate de última tecnología para renovar su flota», revela el cocinero asturiano, que lleva ya seis años en el país.

El pueblo colombiano decidió parar para hacerse escuchar, todavía dolido por las últimas protestas, iniciadas en 2019 y frenadas por el coronavirus. «Lo hicieron de forma pacífica», detalla la también avilesina Izaskun de Ugarriza Santos, jefa de sommelier del grupo Takami y afincada en Colombia. «El desánimo empezó cuando el presidente Iván Duque, lejos de repensar las decisiones del Gobierno, aseguró que la reforma estaba bien y que no iba a afectar tanto a los vulnerables. Lo siguió justificando en que habían gastado mucho por la pandemia, lo que bajo mi punto de vista no es cierto», explica.

Al menos 27 muertos y centenares de desaparecidos son el saldo actual de las protestas. «Ya se ha visto de todo, hasta sobornos que alentaron actos vandálicos», detalla Miranda.

Lo que pasa en Colombia no se explica sin entender su trasfondo. «Hablamos de un Gobierno endeudado, sí, pero como continuamente viene pasando en los mandatos anteriores, donde hay una corrupción muy importante, resquicios del 'uribismo', un narcotráfico latente y siguen tomándose la licencia de callar al pueblo a base de bala», explica Miranda, quien defiende a una sociedad «trabajadora y acogedora» ante «unos 'artistas' que optan por sacar la plata que malgastan y roban de quienes llegan justicos a final de mes». Critica que no den prioridad a mejorar la enseñanza, la sanidad y las infraestructuras, y que a nadie le importe que los ganaderos deban tirar 26 toneladas de leche.

«País violento»

«Colombia sigue siendo un país violento, la guerrilla es una realidad que aún se ve», corrobora la avilesina, que lleva siete años viviendo en el país al que se fue por trabajo. Vivía en Londres cuando coincidió con un grupo de españoles que iba a asentarse en Colombia. «Me decían que era un lugar donde las cosas estaban por hacer, por lo que me podían ofrecer algo a nivel profesional que no encontraría en Europa», recuerda. Ahora, con puesto de responsabilidad en el grupo Takami, lo confirma.

El malestar no ha hecho más que mezclarse en una coctelera ante la que «los colombianos no piensan ceder más, porque ya están cansados de aguantar abusos mirando para otro lado», anima Miranda, quien conoce el país desde hace casi dos décadas. «Nunca había visto esta Colombia que sale a protestar por lo suyo. Siento que la lucha es muy merecida y que la salida no llegará sin acuerdos», explica De Ugarriza, que no entiende por qué un país que copia tanto de los estadounidenses no grava con mayores impuestos las rentas más altas.

Estos dos asturianos en Colombia definen la situación actual como un choque de trenes entre esos poderes acostumbrados a mandar y una sociedad cansada de obedecer sin más. «Tienen que entender que los colombianos ya no tragan con todo, por lo que la única forma de devolver la paz es el diálogo», piensa Miranda, que incide en que «tienen que aprender que el voto de todos los colombianos vale lo mismo».

El presidente colombiano, Iván Duque, ya ha anunciado que retirará la reforma tributaria. Lo que falta es que se siente a escuchar a su pueblo, y que lo haga pronto, porque los alimentos y la vacunas empiezan a escasear en el país.