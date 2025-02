Comienzan los test obligatorios de Covid-19 al entrar en Alemania

R. C. Sábado, 8 de agosto 2020, 10:13 | Actualizado 14:33h. Comenta Compartir

POR JUAN CARLOS BARRENA

Con motivo del comienzo hoy de los test obligatorios de Covid-19 para las personas que llegan a Alemania de regiones o países de riesgo, aumentan las críticas por su carácter gratuito. «El coste del despliegue de medios para cubrir riesgos asumidos conscientemente no puede ser asumido permanentemente por la sociedad», afirma en el semanario 'Der Spiegel', el primer ministro del estado federado de Sajonia-Anhalt, Reiner Haseloff. Aunque provisionalmente considera la medida necesaria «para asegurarse de que los viajeros son controlados sanitariamente», reclama que se reflexiones sobre alternativas financieras para el futuro, «por ejemplo cargar los costes para los test en los billetes de avión».

Quienes llegan o retornan a Alemania desde este sábado procedentes de países o regiones de riesgo de coronavirus están obligados a realizar un test para comprobar si se han infectado. La prueba puede realizarse hasta tres días después de entrar en el país y es absolutamente gratuita. Aeropuertos, estaciones de ferrocarril y puestos fronterizos en carreteras y autopistas han montado centros provisionales para poder realizar el análisis nada más llegar a Alemania, aunque también es posible realizar el test en la consulta del médico de cabecera.

El número de personas jóvenes contagiadas de Covid-19 ha aumentado apreciablemente en Alemania en comparación con la de más de edad. Eso se desprende del registro de órdenes de ingreso hospitalario del seguro de enfermedad Barmer, una de las grandes cajas sanitarias públicas alemana. En el espacio de cuatro semanas los ingresos por contagio de coronavirus en clínicas y hospitales germanos de personas de hasta 39 años de edad han aumentado un 31%, mientras que entre los asegurados de más de 40 años el aumento en el mismo espacio de tiempo ha sido solo de un 1%.

«No se ha superado ni por lo más remoto la pandemia de coronavirus. Todo lo contrario. Crece cada vez más al parecer el peligro de que se produzca una segunda oleada», señaló el presidente de Barmer, Christoph Straub. Si no se respetan las normas de higiene y distancia física social se ponen en peligro vidas humanas, subrayó Straub, quien hizo un llamamiento a la gente joven a respetar las reglas para evitar la propagación del virus.

Susanne Johna, presidenta de la Federación Marburg, la más importante y mayor asociación de profesionales de la medicina en Alemania, ha advertido contra la creciente negligencia en el respeto a las normas de higiene para evitar contagios con el Covid-19. «Estamos apreciando un aumento continuado de las cifras de infecciones. Es plano, pero está ahí», ha señalado la doctora, quien habló de «una tendencia que deja claro que no podemos seguir así» y exigió que se observen de manera consecuente las reglas de distancia física, uso de mascarillas e higiene. Johna enumeró además comportamientos que no deben ser permitidos.

«Entre ellos figura tolerar que la gente lleve en el transporte público la mascarilla cubriendo la barbilla. En un vagón abarrotado el peligro de contagio es el mismo que en un gran espectáculo muy concurrido», señaló la presidente de la Federación Marburg, quien reconoció que hay quien no reconoce ya el peligro del virus Covid-19. «Muchos ya no lo consideran una realidad porque no conocen a nadie realmente enfermo en su círculo de conocidos», explicó Susanne Johna , que se mostró partidaria de la reapertura de los centros educativos tras las vacaciones veraniegas. «El colegio es un espectáculo de masas, pero uno que debemos permitirnos», mientras se establezcan y respeten normas de higiene efectivas, dijo finalmente.

RUSIA Los creadores de la primera vacuna del Covid-19 tramitan la certificación

POR rafael m. mañueco

El Ministerio de Sanidad ruso informó ayer a través de una nota de prensa que la certificación de la primera vacuna rusa contra el coronavirus, la elaborada por el Centro de Investigación Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaléi de Moscú (NITsEM en sus siglas en ruso), se encuentra actualmente en tramitación y se procederá a su registro la semana que viene una vez finalicen las comprobaciones pertinentes.

Según el comunicado, actualmente se están verificando todos los documentos, incluidos los datos de los ensayos clínicos de la vacuna, que finalizaron el mes pasado. El viceministro de Sanidad, Oleg Grídnev, por su parte, señaló que el medicamento tendrá la licencia el día 12 de agosto. A continuación, se procederá a su producción a gran escala, en septiembre, aseguró la viceprimera ministra, Tatiana Gólikova, quien habló de «ensayos clínicos suplementarios en 1.600 personas».

El titular del ministerio, Mijáil Murashko, afirmó hace una semana que las primeras dosis de la vacuna estarán listas en octubre y podrán entonces ser administrada a la población. Grídnev sostiene que los primeros a quienes les será administrada serán los pertenecientes a los grupos de riesgo, las personas mayores y el personal sanitario. En declaraciones a la agencia RIA-Nóvosti, Alexánder Gintsburg, director del Centro Gamaléi , aseguró que «los niños no serán vacunados en la primera etapa». «Habrá que esperar a que el medicamento haya completado un ciclo íntegro de pruebas en adultos», aclaró.

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad ruso ha respondido a las informaciones del canal estadounidense Bloomberg rechazando que sea cierto que se esté ofreciendo ahora la vacuna a médicos y funcionarios y no se hará mientras el fármaco no haya superado todas las verificaciones necesarias.

Con anterioridad, Bloomberg afirmó que miembros del Kremlin, del Gobierno y de la élite rusa en general habían recibido la vacuna, informaciones que también fueron desmentidas por las autoridades rusas. Rusia va a convertirse en el primer país en registrar una vacuna contra el coronavirus. Además del Centro Gamaléi, el medicamento está siendo también desarrollado por el Centro Científico Estatal «Véctor» de Novosibirsk (Siberia).

Después de que desde Estados Unidos se levantaran voces escépticas en relación con la seguridad de las vacunas rusas, el pasado martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a Rusia a la cautela y a realizar todas las comprobaciones necesarias de la vacuna antes de su inoculación.«Hay actualmente cientos de vacunas en proceso de prueba y deben cumplir las guías y regulaciones para que se pueda proceder de forma segura», declaró el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier. Según sus palabras, «se reportan hallazgos que luego tardan tiempo en superar todas las fases necesarias antes de su aplicación» a nivel general.