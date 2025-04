«Corea siente por España un amor no correspondido»

AIDA COLLADO Jueves, 12 de diciembre 2019, 02:57 Comenta Compartir

Yi Chongyul acumula 28 años como funcionario de Corea del Sur. Ya lo era cuando llegó a Madrid en 1995. «Quería especializarme en Iberoamérica», explica desde la recepción del Hotel Barceló Oviedo Cervantes. Después, vivió al otro lado del charco hasta que volvió a España, donde es director del Centro Cultural Coreano y consejero de cultura de la embajada de Corea en España. Estos días está en Asturias con motivo del primer festival organizado en Asturias para la difusión de sus tradiciones.

-Usted recorre el país promocionando Corea.

-El Centro Cultural Coreano da a conocer la cultura coreana a los españoles desde 2011. En el mundo hay unas 170 embajadas y no todas tienen un centro, solo las más importantes. España es muy importante, también por su nexo con Iberoamérica.

-Y ahora llega a Asturias.

-Los coreanos viajamos mucho a Madrid, Barcelona y a toda Andalucía. Ahora estamos descubriendo otras zonas. Por eso estamos aquí. Esta es la primera edición de nuestro festival cultural y empezamos en Asturias, que es muy parecida a Corea por su paisaje verde y de montaña. También conocemos el Principado como punto de partida de la Reconquista. Desde Asturias, queremos dar a conocer la cultura coreana a los españoles.

-Este festival tiene un poco de todo: música clásica, tradicional, danza, cine, exposición de caligrafía... ¿sirve para hacerse una idea de su vasta cultura?

-Aunque es corto, hicimos todo lo posible. Para el concierto de música clásica en Avilés del pasado sábado, contamos con tres músicos coreanos becados por la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que viven en Madrid. Para la actuación en el Filarmónica de Oviedo, veinte artistas coreanos vienen de Seúl. Llegaron en avión a Madrid y desde allí a Asturias viajaron en autobús. Es un gran trabajo.

-¿Percibe un gran desconocimiento de la cultura de su país?

-Generalmente, los españoles al pensar en Asia piensan en China, India, Japón,... Corea es un país pequeño, pero creo que poco a poco los españoles se van acercando. ¿Conoce Garachico? Más de la mitad de los españoles no sabe dónde está. Sin embargo, más de la mitad de los coreanos, sí. Se trata de un pueblito de 5.000 habitantes en Tenerife. El año pasado, se televisó un reality show en el que actores coreanos regentan un pequeño restaurante en Garachico. Este programa obtuvo mucha audiencia en Corea y después de verlo muchos coreanos viajaron a España.

-O sea, se conoce menos Corea en España que España en Corea.

-Sí, por eso nosotros siempre decimos que es un amor no correspondido.

-Pero hace muchos años que su cine, por ejemplo, obtiene aquí un gran reconocimiento y funciona como vehículo de su cultura.

-Antes sí, pero ahora yo creo que con el desarrollo de las redes sociales, como Youtube o Spotify, hay muchos más fans españoles del K-pop. A veces, cuando visito pueblos españoles para dar charlas sobre nuestra cultura, vienen jóvenes y adolescentes, todos amantes del K-pop. Aunque, en general, todavía no nos conocen muy bien. Poco a poco. El festival va a transmitirse en Corea, yo espero que nos acerque. El año pasado visitaron España medio millón de coreanos.

-También se habla mucho de los beneficios de su gastronomía, de lo saludable del kimchi. ¿Ha probado la fabada?

-El kimchi está seleccionado junto a la aceituna española como uno de los cinco alimentos más saludables. He probado la fabada, solo un plato y luego ya no he podido comer más. Es riquísima y me gusta mucho, sobre todo en invierno. Fabada caliente.