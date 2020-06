Una semana antes de confinamiento hubiese evitado 20.000 muertes en Reino Unido El 60% de los fallecidos en Alemania por Covid-19 vivía en residencias de ancianos COLPISA | CORRESPONSALES Jueves, 11 junio 2020, 08:42

POR iñigo gurruchaga

Reino Unido hubiese evitado quizás 20.000 muertes por Covid- la mitad de la cifra oficial, 41.128- si hubiese iniciado el confinamiento una semana antes, según Neil Ferguson, uno de los más influyentes epidemiólogos, en el inicio de la epidemia, del comité de científicos que condensa el asesoramiento al Gobierno.

Según Ferguson, que tuvo que dimitir del comité Sage por incumplir las reglas de confinamiento, el número de contagiados se doblaba cada tres o cuatro días en la segunda semana de marzo. Pasajeros procedentes de España y de Italia habían introduciendo el virus a más velocidad que la estimada entonces por su equipo de analistas en Imperial College y la transmisión ya era exponencial.

Aunque otros científicos del comité no han cuantificado las consecuencias del retraso, sí han expresado su lamento porque el Gobierno no decidiese proceder al confinamiento el 16 de marzo en lugar del 23, como ocurrió. Ferguson cree que el segundo componente lamentable de la estrategia es dar por supuesto que las residencia de mayores estaban selladas contra el virus.

Tras las declaraciones de Ferguson al Comité de Ciencia de la Cámara de los Comunes, el jefe médico oficial, Chris Witty, reconoció que haría de manera diferente «una larga lista de cosas»; por ejemplo, «acelerar la disponibilidad de test». El jefe asesor científico, Patrick Vallance, explicó que la revisión crítica del proceso es parte del método científico.

El contraste con el Gobierno es agudo. Johnson responde que la revisión en este momento de la estrategia contra la pandemia sería prematura, algo con lo que todos concuerdan, pero se ha mostrado «orgulloso» de la acción de su Gobierno. Él y sus ministros repiten continuamente el mantra escrito por algún gurú de la comunicación: «tomamos las medidas adecuadas en el momento adecuado».

Alemania El 60% de los fallecidos en Alemania por Covid-19 vivía en residencias de ancianos

POR JUAN CARLOS BARRENA

El 60% de los fallecidos en Alemania por una infección de coronavirus vivían en residencias de ancianos y centros médicos para el cuidado permanente de enfermos crónicos o recibían atención domiciliaria regular por personal especializado, según un estudio de la Universidad de Bremen, en el que se destaca que ese grupo de afectados supone, sin embargo, tan solo el 8,5% de todos infectados en el país. «Las residencias de ancianos son el principal lugar de referencia de los fallecidos por Covid-19, aunque solo un 1% de la población vive en ese tipo de hogares», subraya el estudio. La mortalidad entre los necesitados de atención permanente es 50 veces mayor que entre el resto de la población de Alemania. El estudio fue realizado en base a los datos recabados de 824 residencias de ancianos, 701 servicios de atención permanente a personas de la tercera edad y enfermos crónicos y 96 centros de atención de día.

Los consumidores alemanes están superando la crisis del coronavirus en mucho mejores condiciones que los de otros países europeos. Un tercio de los hogares alemanes está sufriendo recortes en sus ingresos debido a la pandemia, según una encuesta realizada por la consultora Pricewaterhouse Coopers (PwC). En Italia el número de hogares con ingresos mermados porla epidemia es del 57% y en España del 61%. La diferencia de ingresos se refleja también en la disposición al consumo. Tan solo la cuarta parte de los alemanes tienen intención de recortar sus gastos en los próximos meses, mientras un 38% dice estar dispuesto a incrementar su consumo. En el sur de Europa la situación es totalmente contraria: el 42% de los italianos y el 56% de los españoles planean reducir sus gastos en los próximos meses.

El presidente de la Asociación Médica Mundial (AMM), el alemán Frank Ulrich Montgomery, ha calificado de «dramática» la situación en el continente africano por la pandemia de coronavirus debido a la falta de un mínimo sistema sanitario en la mayoría de los países para atender a la población. «La organización Mundial de la Salud debe intervenir de manera inmediata», exigió el presidente de la AMM, que reclama también ayudas financieras por parte de los países industrializados. «Si se pierde la lucha contra el coronavirus en el sur de África se habrá perdido también para todo el planeta», afirma Montgomery en declaraciones al rotativo Neuen Osnabrücker Zeitung. En el mismo diario el epidemiólogo y diputado socialdemócrata en el Bundestag Karl Lauterbach destaca que la OMS se «ha desangrado ya financieramente y carece de personal» y comenta que «no podemos esperar hasta que Trump y Xi dejen sus diferencias y a que Estados Unidos retorne a la organización. El resto de los países deben incrementar sus aportaciones inmediatamente».

El sindicato gremial alemán de educación y ciencia (GEW) ha criticado los planes de algunos estados federados, como es el caso de Hesse a partir del 22 de junio, de retornar a la absoluta normalidad escolar y permitir que las escuelas y colegios impartan clases con todos los alumnos en las aulas sin la obligación de respetar las normas de distancia física entre personas que rigen en el país. En todos los sectores laborales y sociales se debe guardar una distancia física de metro y medio y llevar mascarilla en los transportes públicos, los comercios y lugares públicos cerrados, mientras en los colegios se pretende renunciar a todas esas medidas preventivas, criticó Ilka Hoffmann, miembro de la dirección del GEW. Tras calificar de irresponsable ese aperturismo por poner en peligro la salud de los docentes y los propios alumnos, la dirigente sindical exigió el desarrollo de conceptos pedagógicos y mejores condiciones técnicas «para que tras las vacaciones estivales pueda aplicarse una mezcla de oferta educativa de calidad presencial y a distancia a través de internet para todos los estudiantes».

Varios estados federados, entre ellos Brandeburgo, reabrirán el próximo día 15 las guarderías a los más pequeños. Sin embargo el presidente del consejo de los distritos administrativos de esa región, Wolfgang Blasig, ha advertido de que esa región no cuenta con personal suficiente para que esa apertura se lleve a cabo. «Nos enfrentamos a un problema grave ya que una buena parte del personal pertenece a grupos de riesgo y probablemente no estén a disposición», dijo el alto funcionario, quien destacó la posibilidad de que algunas guarderías en ese estado federado no puedan llegar a abrir sus puertas ante la falta de cuidadoras y cuidadores que atiendan a los más pequeños.