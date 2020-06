Diario de corresponsales Un cuarto de los franceses rechazaría vacunarse contra el Covid-19 Varias personas con mascarilla en la Torre Eiffel. / Efe Los más reticentes serían los más vulnerables ante el nuevo coronavirus como los de ingresos más bajos, las mujeres entre 18 y 35 años y los mayores de 75 años COLPISA | DIARIO DE CORRESPONSALES Viernes, 26 junio 2020, 10:55

POR PAULA ROSAS

Sin tratamiento efectivo para curar el Covid-19 y sin la certeza de poder frenarlo, científicos y gobiernos han puesto sus esperanzas en una eventual vacuna como único modo de acabar con la pandemia. Sin embrago, uno de cada cuatro franceses rechazaría inmunizarse contra el Sars-Cov-2 por desconfianza hacia las autoridades. Una cifra que no sorprende: Francia es el país más escéptico del mundo con las vacunas.

Según un estudio financiado por la Agencia Nacional de la Investigación y publicado por The Lancet, los más reticentes a vacunarse serían los más vulnerables ante el nuevo coronavirus: aquellos con ingresos más bajos que, según el documento, «están más a menudo expuestos a enfermedades infecciosas» (37%), pero también las mujeres entre 18 y 35 años -en edad fértil- (36%) y los mayores de 75 años (22%).

La vacuna, advierte la ONU, «podría ser la única herramienta que permita devolver al mundo un sentimiento de normalidad», y multitud de países se han lanzado a la carrera por conseguir cuanto antes ese elixir salvador que ponga fin a la crisis sanitaria. Pero en Francia, donde uno de cada tres ciudadanos considera que las vacunas no son seguras y se han vuelto a extender enfermedades como el sarampión, un 26% de los encuestados para el estudio afirmaron que no se dejarán inmunizar.

«El principal motivo de esta reticencia es la idea de que esta vacuna se ha realizado demasiado rápido y existe, por lo tanto, el riesgo de que no sea segura», señala la publicación. La política, además, tiene mucho que ver en esta opinión. «Estas dudas estaban mucho más presentes en personas que se sentían cercanas a la extrema derecha o a la extrema izquierda, y también las personas que se habían abstenido en las elecciones presidenciales de 2017», explicó en Franceinfo Jeremy Ward, uno de los sociólogos que ha llevado a cabo el estudio.

Rusia El escepticismo sobre la gravedad del coronavirus provoca rebrotes y prolonga la pandemia

POR rafael m. mañueco

La causa de la «extinción prolongada» de la pandemia de Covid-19, según los expertos rusos, se debe «al comportamiento de las personas escépticas con la gravedad de la enfermedad. No usan mascarilla ni observan el distanciamiento social». Así lo estima la doctora infectóloga rusa, Galina Kozhévnikova, en declaraciones al diario económico ruso RBK.

Según sus palabras, «cuando persiste la incidencia prolongada de la enfermedad, siempre se asocia con la no observancia de las medidas antiepidémicas recomendadas». Además, subraya Kozhévnikova, «vemos cómo los países en donde ha habido un confinamiento muy estricto sufren ahora una segunda ola de coronavirus o brotes esporádicos».

«Esto se prolongará mientras no se desarrolle una inmunidad colectiva·«, asegura la médica rusa. Y advierte que los principales infractores de las medidas destinadas a detener la propagación de la Covid-19 son los jóvenes. A su juicio, »es la gente joven la que más se está contagiando en este momento -en Rusia-, por eso es por lo que tenemos una baja tasa de mortalidad«.

Por su parte, Agasi Tavadián, un experto en estadísticas y modelos matemáticos del Centro de Investigación Económica de Moscú, también está de acuerdo en que la epidemia «se desvanecerá gradualmente a lo largo de mucho tiempo». En declaraciones a la agencia RIA-Nóvosti, Tavadián cree quienes infringen medidas tan elementales como el uso de la mascarilla «son los culpables» de la eternización de la pandemia.

El especialista cita un reciente sondeo, en donde un 23% de los encuestados consideran que la Covid-19 es una «invención de grupos interesados» y el 9% no cree que el virus sea tan peligroso. Y es que éste 32% de ciudadanos, además de no protegerse y no observar ninguna medida, se dedican muchos de ellos (en un 43%) a visitar a amigos y familiares.

Aunque el número de muertes oscila con subidas y bajadas, tiende en general a disminuir en Rusia. Desde mediados de junio, la cifra diaria de infectados no bajaba de 7.000. Hasta hoy, cuando se han registrado solamente 6.800 contagios, por primera vez desde el mes de abril. La cifra total de afectados por la enfermedad en el país eslavo desde el comienzo de la pandemia se sitúa ahora en 620.794, de los que 384. 152 lograron curarse. No así las 8.781 personas que fallecieron a causa del coronavirus. Hay, por tanto, 227.861 casos activos todavía.