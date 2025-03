El turoperador alemán TUI pretende reanudar sus vuelos en junio

COLPISA | CORRESPONSALES Sábado, 23 de mayo 2020, 09:36 | Actualizado 20:33h. Comenta Compartir

POR JUAN CARLOS BARRENA

El turoperador alemán TUI, el mayor de Europa, tiene intención de reanudar sus vuelos y operaciones en Mallorca y otros destinos en el sur de Europa en junio. «A partir de finales de junio, de manera puntual ante el comienzo de las vacaciones estivales, volveremos a volar», afirma el presidente del grupo, Fritz Joussen. «Queremos reanudar nuestros vuelos a Mallorca a mediados o finales de Junio», declara Joussen en el rotativo Rheinische Post. El jefe de TUI asegura que otros destinos turísticos como Austria, Grecia, Chipre, Croacia o Bulgaria estás ya preparados para recibir visitantes y comenzarán la temporada lo más tarde el 1 de julio. «Va a haber una dinámica de reaperturas porque no existen motivos para mantener un cierre permanente del turismo», señala Joussen. Anterirmente el ministro federal de Exteriores, Heiko Maas, se mostró convencido de que los países de la Unión Europea volverán a abrir sus fronteras a partir del 15 de junio.

La reapertura de la gastronomía en Alemania se está viendo acompañada por nuevos brotes del coronavirus. Siete personas han dado positivo tras visitar un restaurante en la localidad de Leer, en el estado de la Baja Sajonia. La autoridades sanitarias pudieron determinar las personas de contacto de los afectados y ordenar una cuarentena domiciliaria para todas ellas. Al menos 50 personas se han visto afectadas. Se desconoce aún si los clientes y el personal del restaurante respetaron todas las normas de higiene y distanciamiento físico dictadas para evitar la expansión de la pandemia. «Este brote nos hace ver claramente que el coronavirus no ha desaparecido y que puede expandirse de nuevo en cualquier momento», dijo Matthias Groote, jefe del distrito de Laar.

El presidente del Bundestag, el parlamento federal, Wolfgang Schäuble, considera que la epidemia del coronavirus debe ser contemplada también como una oportunidad y supone «una nueva experiencia para la humanidad». Si se sacan las conclusiones correctas la pandemia podría ser aprovechada para un nuevo comienzo, dijo en político conservador alemán a la cadena pública de televisión ARD, en la que subrayó que es el momento de romper estructuras anquilosadas y abordar los retos del futuro, entre ellos el cambio climático, la extinción de las especies y la excesiva y dramática explotación de la tierra. Schäuble aseguró que la crisis ha demostrado que el sistema político de Alemania funciona bien. En la «inmediata situación de emergencia» todos han puesto su confianza en la canciller federal, Angela Merkel, y se ha conseguido evitar el pánico entre la población, señaló el exministro de Finanzas, quien comentó que también los observadores desde el extranjero han visto que «las cosas no han marchado tan mal en Alemania» ante la pandemia.

El estado alemán no tiene intención de mantener largo tiempo su prevista participación del 20% del capital en la aerolínea germana Lufthansa, a la que inyectará ayudas por valor de hasta 9.000 millones de euros para garantizar su supervivencia ante la crisis del coronavirus. «El estado se retirará lo antes posible para que Lufthansa pueda continuar trabajando sola», afirma el ministro federal de Economía, Peter Altmaier, en declaraciones al diario Saarbrücker Zeitung. «Lo mismo vale para casos parecidos a los que posiblemente nos veamos enfrentados en el futuro», añade el político conservador, quien defiende la operación de rescate elaborada por el gobierno para Lufthansa frente a críticas de la oposición y subraya que la aerolínea es una empresa sólida que se ve confrontada sin culpa propia con grandes dificultades por el crisis de la pandemia. «Todavía no he escuchado una sola voz partidaria de enviar a Lufthansa y sus empleados a la insolvencia», destaca Altmaier.

Los controles fronterizos dictados por Alemania debido a la crisis del coronavirus han facilitado hasta ahora la detención de 581 personas que eran buscadas por distintos delitos. La policía Federal ha registrado además en los controles unos 130 casos de violación de la legislación sobre armas y 800 casos de tráfico de estupefacientes. Unas 150.000 personas fueron rechazadas también en las fronteras alemanas por no acreditar motivos convincentes que justificaran su ingreso en este país.

Numerosas ciudades alemanas volverán este sábado a registrar protestas autorizadas contra las restricciones dictadas por las autoridades para evitar la expansión de la epidemia de coronavirus. Los organizadores denuncian mayoritariamente el recorte de libertades que sufren los ciudadanos y abarcan todo el espectro político, aunque se han registrado también peticiones de gente que defiende teorías conspirativas o que se manifiesta por motivos religiosos. Las manifestaciones convocadas por organizaciones neonazis y de extrema derecha se verán confrontadas por protestas de grupos antifascistas y antirracistas. Está previsto que la policía despliegue miles de agentes para separar a unos grupos de otros y para velar por el cumplimiento de las normas de higiene y de distancia física entre las personas para evitar contagios.

«Este virus es desconsiderado para nuestra democracia»

La canciller federal, Angela Merkel, ha reiterado que las restricciones dictadas en Alemania para combatir el coronavirus son necesarias para frenar la pandemia, aunque ha reconocido que «este virus es desconsiderado para nuestra democracia». Coincidiendo con el Día de la Constitución alemana, la jefa del gobierno de Berlín ha subrayado al respecto que «no nos resulta fácil imponer restricciones a los derechos fundamentales y por ese motivo serán lo más breves posible. Pero han sido necesarias». Algo que «siempre hemos justificado reiteradamente porque nos sentimos responsables de la dignidad de las personas, como figura en el artículo uno de nuestra Ley Fundamental», afirma Merkel en su habitual «podcast» de los sábados. La canciller se dirigió así a las miles de personas que en esta jornada se espera protesten en varias ciudades alemanas contra el recorte de sus derechos constitucionales, manifestaciones convocadas por ciudadanos normales, pero también por extremistas de derechas e izquierdas y seguidores de teorías conspirativas.

La líder conservadora expresa además su satisfacción por los éxitos de la política del gobierno federal para reprimir la epidemia, sobre todo a la hora de impedir que el sistema sanitario llegara en algún momento a verse desbordado. Angela Merkel destaca su contento por el hecho de que la actual situación, con una apreciable remisión de las infecciones, permita que los ciudadanos puedan disfrutar de muchas cosas que hace solo unas semanas estaban vedadas. «Pero también a la hora de aliviar las restricciones estamos obligados a explicar porque algunas cosas aún no están permitidas y por qué no podemos levantar algunas limitaciones», señala Merkel en su videomensaje, en el que subraya también su compromiso con los padres de la Constitución alemana y su meta de «servir a la paz en el mundo desde una Europa unida».

Todos los países de la UE se ven en mayor o menor medida afectados por la pandemia, muchos de manera más grave que Alemania, señala la canciller, para la que «es el momento de mostrarnos unidos en Europa y de que queremos así seguir siendo fuertes». En cuanto a la presidencia de turno de la Unión Europea, que Alemania asumirá el próximo 1 de julio, Merkel afirmó que «nos preocuparemos de que Europa salga de esta crisis de manera que pueda seguir luchando unida por la paz y el bienestar».

Francia Las ceremonias religiosas vuelven a estar autorizadas en Francia

POR paula rosas

Con mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad obligatoria, las ceremonias religiosas vuelven a estar autorizadas en Francia después de más de dos meses de veto obligado por la crisis del coronavirus. Desde hoy, podrán celebrarse de manera progresiva los oficios, después de que el Consejo de Estado, requerido por varias asociaciones, ordenara al Ejecutivo que volviera a permitirlos al considerar la prohibición una «afrenta grave y manifiestamente ilegal» contra la libertad de culto.

El gobierno sigue recomendando, no obstante, esperar hasta el 3 de junio para la reapertura generalizada de los cultos. Los responsables de iglesias, mezquitas, sinagogas y otros templos deberán asegurarse de que los fieles respetan los conocidos como gestos barrera y el distanciamiento físico. Deberán filtrar las entradas de los oficios para evitar la masificación, y las medidas sanitarias serán obligatorias para todos los mayores de 11 años.

Hasta hora, los templos habían estado abiertos para el rezo individual, pero no para las celebraciones grupales, que el Ejecutivo pretendía retomar a partir de junio. Sin embargo, al parecer, el episcopado católico habría presionado en las últimas semanas para que pudieran retomarse antes, para poder celebrar así el 31 de mayo las misas de domingo de Pentecostés. Este domingo, además, se celebra en Francia el Aid el Fitr, la fiesta que celebra el fin de Ramadán, y que habitualmente se inicia con grandes rezos colectivos al amanecer. El Consejo Francés de Culto Musulmán y la mezquita de París, sin embargo, consideran que «no es realista» que puedan celebrarse grandes concentraciones «teniendo en cuenta la situación sanitaria, aún muy frágil».

Reino Unido Piden investigar a Cummings, el gurú de Johnson que huyó del confinamiento

POR iñigo gurruchaga

Dominic Cummings, principal asesor del primer ministro, Boris Johnson, incumplió las reglas de confinamiento del Gobierno el 27 de marzo y, al enfermar su mujer y temer que él también contraería la enfermedad, decidió marchar con ella y su hijo al nordeste de Inglaterra, a Durham, a 400 kilómetros de Londres, donde sus padres y su hermana tienen un a casa grande y podrían cuidar al niño con los padres malos.

Las reglas, convertidas en ley el 26 de marzo, decían: «No debes visitar a miembros de la familia que no viven en tu casa. La única excepción es que necesiten ayuda, como llevarles comida o medicamentos». El gurú de Johnson fue filmado el 27 de marzo por cámaras que se apostan en la acera de enfrente del 10 de Downing Street saliendo a la carrera de la residencia del primer ministro. Ese mismo día se anunció que Boris Johnson se aislaba en la vivienda por tener síntomas.

Perseguido por las cámaras y los micrófonos, después de que el 'Daily Mirror' y 'The Guardian' desvelaran la huida, el asesor de Johnson se ha zafado con gracia del asedio, exigiendo a los agolpados que mantuviesen el distanciamiento físico requerido, y ha calificado lo que hizo como «razonable y legal».

Cuatro días después de su marcha, la Policía regional llamó al domicilio de los Cummings después de que recibiera información de que se le había visto. Uno de sus padres confirmó al guardia que el famoso 'Dom' se encontraba aislado en una parte de la casa. El policía le informó por su parte sobre las normas dictadas por el Gobierno sobre el confinamiento. No le castigó con la multa de 67 euros.

Burócrata

Neil Ferguson, responsable de un grupo de epidemiología del Imperial College que asesora al Gobierno, dimitió después de que el 'Daily Telegraph' descubriese que recibió en su casa a su presunta amante. La principal asesora científica del Gobierno escocés dimitió por ir con su familia a su segunda residencia. Ambos casos tienen más juerga que el de Cummings.

Inventó el eslogan 'Take Back Control'(Recuperad el control) y dirigió la campaña del Brexit. Acuñó también el «Get Brexit Done»(Rematar el Brexit), que fue lema de la campaña que dio a Johnson la victoria en las elecciones del pasado diciembre. Quiere ahora liberar a los británicos de 'The Blob', amasijo informe que aplasta todo lo que encuentra en la ficción cinematográfica. En Reino Unido, según Cummings, hacen ese papel el alto funcionariado, la BBC, los jueces,…

La oposición ha pedido que precisamente sea el más alto funcionario, sir Mark Sedwill, quien investigue si la huida fue razonable y legal. Quizás la daga de Cummings estuvo detrás del recorte reciente al poder de Sedwill, capo de capos del 'blob', al que le han incrustado otro secretario entre él y Johnson.

Rusia El Gobierno ruso prevé un aumento de la mortalidad en mayo por la Covid-19

POR rafael m. mañueco

Rusia registra ya un total de 335.882 contagios desde el comienzo de la pandemia y solamente 3.388 fallecimientos por la Covid-19, lo que indica un porcentaje de mortalidad muy bajo, si las cifras oficiales no mienten y si los criticados métodos de conteo reflejan con exactitud la realidad.

Sin embargo, durante la videoconferencia gubernamental del viernes, presidida por el presidente Vladímir Putin, la viceprimera ministra encargada del operativo de lucha contra la pandemia, Tatiana Gólikova, admitió que sus cálculos «indican que en mayo se producirá un incremento significativo de la mortalidad» causada por el virus.

Hoy, de momento, no está siendo así, ya que en el país eslavo se han registrado 139 nuevas muertes por coronavirus, que son 11 menos que las 150 anotadas el viernes, cuando se alcanzó el mayor número de decesos en un solo día. También en Moscú ha bajado la cifra de fallecimientos, pasando de 73 el viernes a 67 hoy, con un total de 1.934 decesos hasta la fecha.

Las autoridades sanitarias rusas muestran en sus recuentos oficiales solamente las muertes cuya causa directa es el coronavirus, tras realizar la autopsia. Sin embargo, en otros países incluyen todos los fallecimientos de pacientes que dieron positivo en las pruebas, aunque la muerte pudiera haber sido debida en concreto a otra dolencia. Gólikova, no obstante, insistió ayer en que Rusia «nunca ha ocultado su situación en cuanto a la mortalidad» causada por la Covid-19. Según declaró, «nos ajustamos a las exigencias formuladas por la Organización Mundial de la Salud».

Lo que sí ha aumentado de ayer a hoy en Rusia y también en Moscú ha sido el número de infectados, aunque no de forma crítica. En todo el país se han registrado 9.434 nuevos casos, lo que supone un repunte de 540 contagios por encima de las cifras registradas el viernes, mientras en la capital rusa ha habido 3.190 nuevos contagios, lo que supone un incremento de 202 con respecto al día anterior.

En cuanto a la cantidad de personas restablecidas, en Rusia se eleva desde ayer a 8.111 curados, número que estar por debajo de los 9.434 nuevos contagios y rompe así la tónica de recuperación de la epidemia. El número total de dados de alta en Rusia alcanza los 107.936. En Moscú, foco principal todavía de la enfermedad. sin embargo, la situación sí es algo mejor, el total de curados en la ciudad supera los 47.000 tras 3.831 nuevas altas, lo que mantiene a la capital rusa en la dinámica positiva de más recuperados que nuevos contagiados, que hoy ascendieron a 3.190.

En su intervención ante los ministros, Putin constató ayer esa mejoría señalando que «según las informaciones objetivas que recibimos y las valoraciones de los expertos, la situación a nivel general en el país se estabiliza. Tanto en Moscú, la primera en encarar la pandemia, como en otras muchas regiones rusas se reduce paulatinamente la cantidad de nuevos contagios diarios». Aunque lamentó que la recuperación «no está siendo todo lo rápida que quisiéramos».