Francia vuelve a colegios con reticencias

Francia Un millón de alumnos franceses han regresado a clase

POR PAULA ROSAS

Las carteras de colores volvieron a madrugar ayer en muchas ciudades francesas, donde un millón de alumnos de Primaria regresaron al colegio después de dos meses alejados de las aulas. Su reapertura forma parte de la espina dorsal del plan de desescalada del Gobierno, una decisión que, sin embargo, no cuenta con el consenso científico, ni tampoco de muchos padres o profesores, que la consideran precipitada. Pese a la polémica y las «dificultades» que el propio ministro de Educación reconoció ayer, el objetivo es que todos los niños puedan retornar a las aulas antes de que acabe el curso aunque, por el momento, el regreso es voluntario.

El de ayer, sin embargo, se pareció poco a un día normal de colegio. Ni besos y abrazos a los compañeros al llegar, ni corrillos de padres a las puertas del colegio, ni pasillos abarrotados de niños o pilla-pilla en el recreo. Las clases no podrán tener más de 10 o 15 alumnos y se ha impuesto un estricto protocolo sanitario que ha puesto patas arriba su día a día y que supone un auténtico reto para los maestros, especialmente en la fase que ha comenzado esta semana, con los alumnos más pequeños, de Infantil y Primaria. Así que ayer, como primera lección del día, una nueva materia: las reglas de higiene.

Pero «el principal desafío de la escuela -dijo el ministro Jean-Michel Blanquer- es ir a buscar a los alumnos que se han quedado descolgados» después de estos dos meses de educación a distancia. Ése ha sido desde el principio el principal argumento del Ejecutivo para empezar el desconfinamiento por los colegios: ni todos los niños tienen ordenador en casa, ni un ambiente propicio de estudio, ni familias que puedan ayudarles. El confinamiento ha ampliado la brecha social para muchos menores, que se han visto privados, no sólo de la educación, sino de los comedores escolares. Para una familia de ingresos modestos, alimentar a un niño en el colegio es infinitamente más barato que hacerlo en casa.

Ampliar Padres y niños esperan en la puerta de una guardería EFE

Algunos sindicatos de enseñanza han denunciado, sin embargo, que los centros van a transformarse en «guarderías» para que los padres puedan volver a trabajar. A diferencia de otros países como España, los trabajadores que han tenido que quedarse en casa para cuidar a sus hijos durante el cierre de los colegios han podido disfrutar de una baja específica. Este dispositivo se prolongará hasta el 2 de junio.

París, excluido

El regreso al colegio se está haciendo de manera escalonada. Esta semana sólo han abierto los centros de Primaria, y únicamente para tres niveles considerados prioritarios. El lunes volverán los alumnos de Secundaria, pero sólo en las zonas 'verdes', es decir, en las que la circulación del virus es menor, lo que excluye todo el noreste francés, incluida la región de París. El resto de niveles retornarán progresivamente.

La decisión, dejó entrever el consejo científico que asesora al Gobierno durante esta crisis, es puramente política, porque ellos habrían preferido que la vuelta al colegio se hiciera en septiembre. Por eso el Ejecutivo ha dejado en manos de los padres la decisión de enviar o no a sus hijos en estos dos meses que quedan de curso. Muchos -por el momento tres de cada cuatro- han decidido no hacerlo y continuar con la educación a distancia. Claire Nguyen-Hartmann es una de ellas. Ayer su hijo Martin, de 6 años, no regresó a la escuela de la pequeña localidad de Descartes, donde habita la familia. «Creo que no tiene mucho sentido cuando la maestra va a tener que estar más preocupada por hacer respetar los protocolos que por la enseñanza», explica por teléfono.

Esas instrucciones, que han sido enviadas a todos los padres, explican las nuevas normas de higiene y limpieza en el colegio, o cómo se gestionará la entrada y salida de la escuela. Los padres, por ejemplo, deberán tomar la temperatura sus hijos cada mañana y, si se perciben síntomas de fiebre, es decir, más de 37,8 grados, los alumnos no podrán ir a clase. Los juegos de contacto, o los que impliquen un intercambio de objetos, también están a partir de ahora prohibidos.

En las últimas semanas, muchos maestros ya han venido preparando a sus alumnos para que la experiencia no sea decepcionante. Para algunos padres, más que el virus, ésa es la principal preocupación, como reconoce Aurélie Faucher, madre de una niña que regresa mañana a clase: «Ella ya sabe que nada va a ser igual, pero no sé qué reacción va a tener cuando vea a la maestra con mascarilla y se dé cuenta de que tampoco va a poder jugar con sus amigos como antes».

POR DARÍO MENOR

La mortalidad entre los pacientes de coronavirus ingresados en la UCI baja del 15% al 6% cuando se les hace una transfusión de plasma sanguíneo de personas que ya han superado la enfermedad. Es la conclusión de un estudio médico piloto presentado ayer en Lombardía, la región italiana más golpeada por la pandemia. Aunque la investigación parte de una muestra de sólo 46 afectados por la Covid-19, respalda este tipo de terapia de coste relativamente bajo y aplicable a la inmensa mayoría de los enfermos que también se está probando en España, China, Estados Unidos y otros países.

El estudio italiano comenzó el 17 de marzo, cuando la pandemia estaba a punto de entrar en su cénit en esta nación, y se prolongó hasta el 8 de mayo. Fue promovido por la universidad de Pavía y los hospitales San Matteo de esa misma ciudad y Carlo Poma de Mantua, dependientes de la consejería regional de Sanidad de Lombardía, que ahora tiene previsto ampliar la investigación con un mayor número de pacientes. Este territorio del norte del país va a poner además en marcha un banco de plasma sanguíneo de personas que hayan superado la enfermedad y cuyos análisis certifiquen que cuenten con anticuerpos.

«No hemos descubierto el agua caliente, sino que hemos usado la cultura médica», contó en la presentación de los resultados del estudio Fausto Baldanti, director de la unidad de virología del Policínico San Matteo de Pavía. «La virología clásica nos enseña que una infección se supera cuando el organismo es capaz de construir anticuerpos que reconozcan la estructura superficial del virus, la que usa para entrar en las células humanas e infectarlas». Al desactivar ese elemento el patógeno resulta «neutralizado».

El uso del plasma comenzó en las primeras semanas de la epidemia, que comenzó a golpear a Italia el pasado 21 de febrero. En aquellos compases iniciales la mortalidad de los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales por coronavirus oscilaba entre el 13% y el 20%. «La media en aquellas semanas era que el 15% muriera», recordó Baldanti, destacando que el «primer objetivo» de la terapia con plasma era «reducir la mortalidad», lo que se consiguió. «Pasamos de un deceso cada seis pacientes a uno cada dieciséis».

Las trasfusiones de plasma propician una mejora en el estado de los pulmones de las personas enfermas desde la primera semana. También aumentan la cantidad de oxígeno en la sangre y las radiografías confirman que remitían las afecciones por pulmonía. «Los tres parámetros que se toman para verificar el nivel de inflamación disminuyeron de manera drástica al término de la primera semana de terapia con plasma», conformó el virólogo.

Cesare Perotti, director del servicio de inmunohematología y medicina transfusional del Policínico San Matteo de Pavía, comentó por su parte que el plasma se puede extraer de manera «rápida y segura» de los donantes. Hacen falta unos 600 mililitros, de los que se obtienen dosis para curar a dos pacientes.

El consejero regional de Sanidad de Lombardía, Giulio Gallera, celebró con orgullo el resultado del estudio, que permite ofrecer una cura relativamente eficaz para los casos más graves de coronavirus a la espera de que llegue una vacuna o se desarrolle algún fármaco que consiga neutralizarlo.

Rusia Desescalada asimétrica en Rusia

POR rafael m. mañueco

El presidente Vladímir Putin anunció ayer en videoconferencia que no habrá más días no laborables adicionales en adelante en la lucha contra el COVID-19 y que deja a los territorios del país la potestad de decidir qué limitaciones aplicar dependiendo de la situación epidemiológica particular. Afirmó que se producirá «una reducción gradual de las restricciones» en las regiones y ciudades que se lo puedan permitir a medida que la propagación del coronavirus disminuya.

Ampliar

Durante el encuentro telemático, la viceprimera ministra que dirige el operativo de crisis contra la pandemia, Tatiana Gólikova, declaró que 11 de los 85 entes territoriales de Rusia «pueden pasar a la segunda fase en la eliminación paulatina de las restricciones». No va a ser el caso de Moscú, en donde su alcalde, Serguéi Sobianin, acaba de prolongar el confinamiento obligatorio de la población hasta el 31 de mayo.

Es más, Sobianin dijo ayer durante la videoconferencia que desde hoy será obligatorio el uso de mascarillas y guantes en lugares públicos y en el transporte, incluidos los taxis y que los infractores serán multados. El único alivio es que, a partir de hoy, en la capital rusa reanudarán su actividad la industria y las obras de construcción. El número de infectados en Moscú supera ya la cifra de 120.000 y el de fallecidos se sitúa en 1.179.

No obstante, según fuentes cercanas al Ayuntamiento moscovita, las autoridades municipales podrían mitigar las medidas de confinamiento en la ciudad en la segunda mitad de mayo, si cambia la situación. Se permitiría a los moscovitas salir a dar paseos y hacer deporte en unas horas determinadas.

Esto ya va a ser posible en regiones como Tiumén (Siberia), a condición de mantener la adecuada distancia social. En Bashkiria piensan ira algo más lejos y se preparan para permitir la libre circulación en calles y parques. Mientras, en la región de Leningrado, a partir de hoy abren los museos, aunque con aforo limitado y obligación de utilizar mascarillas y guantes. Rusia está ya por encima de los 230.000 contagios y los 2.000 fallecimientos, situando al país por delante de España como el segundo más afectado del mundo por número de contagios, solo superado por EE UU, de acuerdo con el balance de la Universidad Johns Hopkins.

Alemania Ayudas públicas para combatir la crisis

POR JUAN CARLOS BARRENA

Las grandes asociaciones industriales de Alemania, Francia e Italia exigen en una declaración conjunta ayudas estatales de enormes dimensiones para combatir la crisis del coronavirus. La economía necesita «ayudas públicas sin precedentes en tiempos de paz», dice la declaración que adelanta el rotativo alemán Süddeutsche Zeitung. Suscrita por Dieter Kempf, presidente de la Confederación de la Industria Alemana (BDI), Vicenzo Boccia, presidente de la Confindustria italiana, y Geoffroy Roux de Bézieux, líder de la asociación gala Medef, la declaración advierte de que la pandemia causa «daños asimétricos sin ejemplo» en la economía y la sociedad.

La crisis es «un golpe enorme, inesperado y trágico para la vida pública, la sanidad, el bienestar social y la coyuntura», escribe los tres dirigentes industriales, quienes reclaman una reacción de la Unión Europea que «reviente las medidas conocidas hasta ahora». «Exigimos de nuestros gobiernos y las instituciones europeas que aprovechen el 'Green Deal' para fomentar inversiones en infraestructuras modernas, digitalización y un rejuvenecido aprovechamiento industrial», señalan Kempf. Boccia y Roux de Bézieux. Los tres reclaman que los previstos fondos de reconstrucción de la UE estén «adecuadamente dotados» y las mismas condiciones de competencia en el seno de la Unión.

La Central Federal de Formación Política (BPB) alemana ha anunciado que actuará decididamente contra la difusión de teorías conspirativas por la epidemia de coronavirus. Es necesaria «una formación política capaz de defenderse», ha declarado Thomas Krüger, presidente de la BPB. Esa tarea educativa debe dejar claro que «los agitadores en los grupos de Telegram y los vídeos de Youtube con sus simples explicaciones y sus aparentemente claros y definidos culpables» no tienen credibilidad alguna.

La central aspira a proporcionar conocimientos y no conceptos comunes sobre el enemigo, ya que con «esquemas de bueno y malo» los mitos de las teorías conspirativas pueden conducir a que los participantes en las mismas se radicalicen. Krügar subrayó que los asistentes a las manifestaciones de protesta contra las restricciones el pasado fin de semana tienen intereses muy diversos. Existe el peligro, sin embargo, de que «los actores de la extrema derecha y los que propagan las teorías conspirativas más radicales incrementen su dominio y radicalicen a otros participantes», dijo el experto. El servicio de mensajes Twitter ha comenzado, entre tanto, a marcar con indicaciones de advertencia las informaciones falsas y teorías conspirativas.

Armin Laschet, primer ministro del estado federado de Renania del Norte, el más poblado de Alemania, ha exigido un mayor alivio de las restricciones por la epidemia de coronavirus y la apertura de fronteras en el seno de la Unión Europea. Tras el final del cierre en Francia deben relajarse las medidas de cuarentena para el ingreso de personas en Alemania procedentes de países europeos, afirma Laschet en el diario Rheinischen Post, una exigencia que comparte con los primeros ministros de los estados del Sarre, Tobias Hans, y Renania Palatinado, Malu Dreyer. Que el Puente de Europa entre Kehl y Estrasburgo esté cerrado resulta doloroso, señala el político conservador. «Que no se pueda viajar a Schengen a través del Mosela y allí ondeen las banderas a media asta resulta igualmente doloroso, declara Laschet. La ejecutiva de la gobernante Unión Cristianodemócrata (CDU) exigió este lunes una pronta apertura de las fronteras con los países vecinos de Alemania. El ministro federal del Interior, Horst Seehofer, no retirará, sin embargo, los controles aduaneros antes del 15 de mayo.

En ese sentido, el tribunal superior administrativo del estado de la Baja Sajonia ha suspendido la orden de cuarentena de dos semanas para aquellas personas que viajen desde el extranjero a Alemania. Los jueces dejaron así en suspenso el artículo 5 del ordenamiento bajosajón sobre medidas protectoras contra la expansión del coronavirus dictado el 8 de mayo. El tribunal dio así la razón a una denuncia de urgencia presentada por el propietario sueco de una residencia vacacional en esa región. La decisión del tribunal es inapelable.

La crisis del coronavirus acentuará numerosos conflictos internacionales, advierte el directos del institututo de estudios de la paz de Estocolmo «Sipri», Dan Smith. «Esto afecta sobre todo a Irak y Siria», afirma Smith en declaraciones al grupo de medios alemán Funke. Explica que en Irak se aprecia que la organización terrorista Estado Islámico se ha reforzado y comenta que «en Yemen podrían endurecerse los frentes», mientras «en Afganistán es de esperar que un fortalecimiento de los radicales islamistas Taliban con motivo de la crisis del coronavirus». Smith espera también nuevas tensiones en el cuerno de África y partes del occidente africano como Mali o Nigeria. «La gente no recibe el apoyo que necesita. Algunos se sumarán por ello a las milicias violentas que les prometen ayuda en el acceso a alimentos», señala el experto.

Reino Unido Gazapos, incoherencias y sorpresas en el nuevo 'confi light' británico

POR iñigo gurruchaga

Boris Johnson sembró el domingo confusión sobre la nueva fase del confinamiento, pero resolvió el lunes las dudas. Bueno, no del todo. En su declaración en el Parlamento, alguno de sus ayudantes escribió que su recomendación de llevar una tela cubriendo el rostro en el transporte público, y «en algunas tiendas», «puede ayudar a la protección mutua y reducir la expansión de la enfermedad, en particular si se tienen síntomas como los del coronavirus».

Tres párrafos más arriba, el texto leído por Johnson recordaba que «todo aquel con síntomas de Covid- o que vive con alguien que tiene síntomas- obviamente debe aislarse». Contradicción, gazapo y error son inevitables entre los hablan o escriben mucho y con urgencia, sean políticos o periodistas. Poco después, Johnson dijo que su Gobierno va a tener pronto la capacidad de detectar el virus en el suministro de agua. ¿Pánico? No rectificó, pero quería decir 'aguas residuales'.

Las reglas del nuevo confinamiento 'light' irritan a habitantes de las redes sociales. Exclamaba uno anoche: «¿Por qué puedo estar ahora a puerta cerrada con docenas de colegas de trabajo, pero solo con un solo miembro de mi familia y en el exterior?». La cuarentena de viajeros que entran en Reino Unido causa más perplejidad. Según Johnson, solo afectará a quienes lleguen a aeropuertos, salvo que procedan de Irlanda y de Francia. Basado como siempre en el asesoramiento científico.

Pero quizás la mayor incógnita del plan y del tomo anexo que estipula las reglas del 'confi light' es por qué los autores gubernamentales decidieron nombrar esta lista de deportes que pueden practicarse ahora: tenis, golf y baloncesto. Ni mención al cricket o al fútbol, pero sí al baloncesto, un deporte minoritario en Reino Unido.

Basketball England tiene algo más de 30.000 miembros. Ha interpretado las reglas así para sus seguidores: pueden jugar en una cancha exterior personas que cohabitan, pueden jugar dos que no viven juntos practicando el tiro a canasta y el driblar, pero no los duelos uno a uno, y siempre a dos metros de distancia. Cada uno con su balón y sin compartir equipamiento, ni el botellín de agua.