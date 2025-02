Detenida en EE UU la mujer de El Chapo Guzmán por tráfico de drogas

mercedes gallego Corresponsal. Londres Martes, 23 de febrero 2021, 00:37 | Actualizado 20:58h. Comenta Compartir

Durante diez semanas de 2019 Emma Coronel fue la enigmática belleza mexicana de los labios pintados de rojo que miraba fijamente a los ojos del narcotraficante más poderoso del mundo y le lanzó un beso cuando el juez le condenó a cadena perpetua. «Le admiro», dijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán al New York Times en la entrevista que concedió tras el juicio. «Yo no lo veo como lo han pintado sino como el hombre que conocí y con el que me casé».

Tenía 29 años y le conoció a los 17. Decía entonces el rotativo neoyorquino que las mujeres de los narcotraficantes tienen que hilar muy fino entre el papel de amantes y cómplices, algo en lo que la mayoría fracasa al pecar más de una cosa que de otra, por lo que acaban escondidas o entre barrotes. «Coronel, la figura femenina más prominente de un juicio casi exclusivo de hombres, ha emergido como la excepción».

Su papel de espectadora acabó el lunes, cuando fue detenida en el aeropuerto de Washington-Dulles acusada de narcotráfico. El juez le denegó este martes la fianza. Desde que captivó la atención mediática y se convirtió en madre soltera de las mellizas que engendró con El Chapo se la había visto siempre custodiada por fornidos guardaespaldas de color en su lujoso yate de Miami y de estrella en el reality show «Cartel Crew» de la cadena VH1, donde siempre aparecía tan hermosa y altiva como en la foto policial que este martes publicaban los periódicos.

La acusación de haber conspirado para distribuir en EEUU un kilo de heroína, cinco de cocaína, mil de marihuana y 500 gramos de metanfetamina es solo el principio. Según los documentos judiciales que ya salieron a la luz durante el juicio, conspiró para facilitar en 2015 la espectacular fuga de su marido de la prisión de Almoloya de Juárez y le ayudó a seguir manejando sus negocios desde la cárcel trasladando sus mensajes.

Todo eso ya se sabía, pero las autoridades deben sospechar que El Chapo sigue al mando a través de ella desde la prisión de alta seguridad de Colorado, y ahí es donde se acaba su suerte. Con dos hijas de nueve años, la fiscalía cree que estará «muy motivada» para cooperar si no quiere pasar al menos los próximos diez en prisión.