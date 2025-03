Alemania elimina ya la cuarentena en una frontera

COLPISA | Corresponsales Viernes, 15 de mayo 2020, 08:33 | Actualizado 21:45h. Comenta Compartir

POR JUAN CARLOS BARRENA

Alemania ha comenzado a abolir la cuarentena forzosa de dos semanas para quienes entran en el país procedentes de los Estados europeos del grupo de Schengen, así como Reino Unido. Desde este viernes ya no es obligatoria en el populoso territorio federado de Renania del Norte-Westfalia. Los demás Estados federados irán retirando esa normativa en los próximos días tras un acuerdo de los 16 gobiernos regionales germanos con el Ejecutivo de Berlín.

«Se trata de una señal de buena vecindad y más Europa», dijo Armin Laschet, primer ministro de Renania del Norte-Westfalia en declaraciones al rotativo 'Rheinischen Post', en el que destaca que la decisión «supone un gran alivio para la gente, sobre todo en las regiones fronterizas, y una señal a nuestra economía local». Igualmente subraya que para relanzar las economías continentales «es necesario posibilitar el turismo transfronterizo y esto solo funciona sin normativas sobre cuarentena».

El ministro federal del Interior, Horst Seehofer, ya había aconsejado aliviar las reglas sobre el confinamiento y aplicarlas únicamente a personas que llegan a Alemania procedentes de terceros países fuera de la UE. La apertura ya iniciada en Renania beneficia también a los viajeros de Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza, estos tres últimos presentes de forma notable en los flujos turísticos que recibe anualmente Alemania.

El fin de las limitaciones se produce en un momento especialmente delicado como consecuencia del 'tira y afloja' vigente entre España y Francia. El gabinete de Emmanuel Macron impuso el jueves el aislamiento de 14 días para todos los pasajeros españoles, en «reciprocidad» a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de decretar la cuarentena para todo aquel foráneo que llegue a nuestro país con carácter general. Solo se libran de estas limitaciones los trabajadores transfronterizos.

La 'burbuja báltica'

En este clima denso, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, dio este viernes un nuevo paso en favor del consenso al convocar al «diálogo» a los países de la UE -incluido España- con el fin de acordar medidas que permitan levantar las restricciones transfronterizas y satisfagan a todos al mismo tiempo. Maas anunció que la reunión será en breve y tendrá carácter virtual. Ha invitado a los gobernantes de la UE, además de los representantes de Croacia, Malta, Grecia y Austria. Es decir, de los lugares que figuran como destinos preferentes para el turista germano.

Y si Alemania va dando pasos en este sentido, las repúblicas bálticas hacen lo propio. Letonia, Estonia y Lituania han disuelto sus barreras internas en una especie de mensaje «simbólico positivo» sobre la superación de la pandemia, que también tiene mucho de económico. Al eliminar las trabas fronterizas entre los tres territorios, sus gobiernos esperan haber creado una «burbuja báltica» atractiva para el turismo, que se nutre mayoritariamente de alemanes escandivados. Este sector vacacional aporta casi el 8% del PIB a las repúblicas.

La cuestión ahora es qué opinan los ciudadanos. Y en eso los alemanes son claros. Muchos defienden el mantenimiento de las restricciones dictadas para combatir el coronavirus. Un 56% de los germanos contempla con ojos críticos el alivio de las medidas tomadas por las autoridades y un 40% defiende su relajamiento.

Moscú realiza desde este viernes pruebas serológicas masivas para determinar la dimensión de la propagación de la Covid-19

POR rafael m. mañueco

Desde este viernes, la autoridades de Moscú han organizado un grandioso operativo para realizar de manera «masiva» pruebas serológicas en la población que permitan determinar la dimensión de la propagación de la Covid-19 en la ciudad, detectar a los infectados asintomáticos, que en el caso de la capital rusa se estima cercano al 50%, y averiguar cuáles son los principales focos de transmisión del virus.

Son análisis de sangre para establecer, no la presencia directa de la Covid-19, sino si se padece o padeció la enfermedad. La existencia o no de anticuerpos IgM e IgG en la muestra de sangre que se tome del paciente es lo que determina si el test es positivo o negativo. Según ha anunciado el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, en su página web, las pruebas serán gratuitas y se harán por sorteo en una primera fase. Después podrá someterse a ellas cualquiera que lo desee y también sin tener que pagar nada.

«Para llevar a cabo los tests, la Alcaldía ha instalado analizadores de sangre automáticos que detectarán los anticuerpos según el método ELISA -análisis enzimático inmunoabsorbente- y, a finales de mayo, la capacidad total de este sistema de prueba urbano superará los 200.000 tests diarios«, sostiene Sobianin.

Según sus palabras, «se trata de un programa de estudio de inmunidad poblacional sin precedentes, que requerirá enormes recursos del sistema de salud de la capital». «Pero los resultados previstos valdrán la pena. Podremos detectar la enfermedad en muchas personas de forma temprana, especialmente en aquellas que portan el coronavirus de forma asintomática, y obtener información fiable sobre la propagación de la enfermedad en Moscú, en sus barrios, empresas y organizaciones», asegura el alcalde. Según sus cálculos, la información obtenida a partir de las pruebas serológicas «nos permitirá tomar decisiones para mitigar el confinamiento y las restricciones de movimiento sin poner en peligro la vida y la salud de la ciudadanía».

Sobianin habló este viernes de su programa por televisión y precisó que, desde hoy, unos 70.000 habitantes de la ciudad serán seleccionados al azar cada tres días para llevar a cabo el estudio, el cual, según la vicealcaldesa, Anastasia Rákova, permitirá saber si los moscovitas se encuentran cerca o no de la «inmunidad colectiva» o de rebaño.

El resultado del test, que se obtiene en unos 15 minutos y no exige equipos de laboratorio excesivamente complejos, será comunicado al interesado de inmediato . Se pretende así aislar a los portadores del coronavirus asintomáticos para contener mejor la epidemia. Moscú supera ya los 130.000 contagios por Covid-19 y registra más de 1.300 fallecidos. El país en su conjunto ocupa la segunda plaza en la lista de naciones afectadas por la pandemia con más de 250.000 infectados y 2.300 muertos.

Reino Unido El optimismo de las portadas celebra el fin del confinamiento, y del virus

POR iñigo gurruchaga

Martyn Lewis, que presentaba entonces el más popular informativo de la BBC, 'Six O'Clock News', fue vilipendiado en 1993 por escribir un artículo en el que afirmaba que la imparcialidad del periodismo de referencia no se aplica a la agenda diaria de noticias, en la que los editores incluyen invariablemente un sesgo en favor de «desastres, tragedias y fracasos».

Había escrito libros sobre «Perros en las noticias» o «Gatos en las noticias», y eso los corresponsales de guerra no se lo perdonaron. Denunciaba la dieta de malas noticias antes también de que internet permitiese confirmar que son las más leídas y más vistas. Desde entonces, los medios británicos han mantenido el criterio de dar prioridad a masacres, asesinatos, corrupciones o terremotos. Hasta hoy.

Portada del diario gratuito, 'Metro': «Test de anticuerpos: sí, realmente lo cambia todo». El 'i': «El NHS ofrecerá el test que lo cambia todo en las próximas semanas». El 'Daily Express': «¡Hasta ahora muy bien! Aliento en pruebas de la vacuna, que podría estar lista este verano». 'Daily Mirror': «19 millones de británicos han tenido el virus y se han curado».

'The Daily Telegraph': «Solo 24 casos cada día en Londres, dice Salud Pública Inglaterra». 'The Times' opta por una guerra dulce: «Johnson declarará la guerra a la gordura tras el susto del virus». El 'Daily Mail' no es optimista a pesar de la apariencia: «Dejad que nuestros maestros sean héroes». Incita a los sindicatos a que retiren su amenaza de boicot a la reapertura de escuelas.

'The Sun' pasa ya de coronavirus y se dedica al robo de la casa del futbolista del Tottenham, Dele Ali, cuando él, su pareja, y otras dos personas estaban dentro. Un buen crimen bate siempre a cualquier virus mortal. El 'Financial Times' anima también al populacho con la noticia de que Nissan está planeando, en la 'Britannia' post-Brexit, construir Renaults en su planta de Sunderland.

'The Guardian', por fin, mantiene la noble tradición periodística de amargar el desayuno a lectores, malhechores y miembros de altos estamentos sociales, revelando el «caos» logístico en la empresa privada que almacenaba las existencias de equipamiento de protección para personal sanitario, cuya escasez ha trastornado la lucha contra la epidemia en hospitales y residencias de mayores.

Francia Grifos de cerveza ambulantes para distribuir gel hidroalcohólico en el metro de París

POR PAULA ROSAS

Sirven también alcohol, pero el consumo excesivo de este no perjudica a la salud. El metro de París ha encontrado una ingeniosa solución para distribuir solución desinfectante de manos a los viajeros de forma rápida y segura. Desde el inicio de la desescalada, agentes de limpieza situados en las estaciones más frecuentadas «riegan» las manos de los pasajeros en hora punta utilizando los grifos de cerveza portátiles que se utilizan en festivales de música y estadios.

Los agentes, vestidos con equipos de protección, mascarilla y viseras, llevan a sus espaldas los bidones, en los que la habitual cerveza ha sido sustituida por solución hidroalcohólica, que sale a presión por unos tubos flexibles hasta un pequeño grifo. Este dispositivo ligero permite llegar a un gran número de personas.

Los transportes públicos son el principal quebradero de cabeza de las autoridades francesas, especialmente en la capital, uno de los principales focos de la infección. Las mascarillas son obligatorias dentro de los transportes desde el lunes, que están reservados en hora punta a las personas que no pueden teletrabajar y que deben llevar encima un justificante de sus empresas.

Francia se prepara para su primer fin de semana tras el confinamiento, la primera vez en más de dos meses en la que los franceses podrán hacer una escapada, aunque sin alejarse más de 100 kilómetros de su domicilio habitual. La situación podría cambiar en verano. Este viernes, el primer ministro Édouard Philippe aseguró que los franceses podrán irse de vacaciones en julio y en agosto en Francia, aunque por el momento no se sabe si se podrá viajar a otros países de la Unión Europea.

Los fallecidos por la epidemia de Covid-19 en Francia suman ya los 27.425, una gran parte de ellos en residencias de ancianos, donde ya se ha superado la barrera simbólica de los 10.000 muertos.