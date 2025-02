Los adolescentes de EE UU esperan el visto bueno a la vacuna de Pfizer

El panorama es inimaginable en cualquier otro país. Sobran dosis de la vacuna para la covid-19, pero amenazan con estropearse en las estanterías. Con casi la mitad de los adultos estadounidenses inmunizados, el ritmo de vacunación ha caído en las últimas dos semanas un ... 32% y se teme que siga descendiendo, dado el muro de escepticismo con que se ha topado. Lejos de amedrentarse, el presidente Joe Biden redobló este martes la apuesta y fijó la nueva meta en un 70% de vacunados para el 4 de julio, fecha en la que ha prometido a los estadounidenses que podrán hacer barbacoa con los vecinos sin mascarilla. Además, los adolescentes empezarán a ser vacunados, lo que contribuirá a la inmunización de rebaño.

La Federal Drug Administration (FDA) tenía previsto aprobar en las últimas horas la solicitud de Pfizer para evaluar la administración de la vacuna a adolescentes de entre 12 y 15 años. Un estudio clínico realizado por la farmacéutica en 2.260 jóvenes de esas edades ha demostrado un impresionante 100% de eficacia y buena tolerancia.

Con esos datos en la mano el laboratorio pide a la FDA que enmiende la autorización de emergencia y permita que se aplique a un grupo vital de la población para la buena marcha económica. Eso facilitará la plena reapertura de los colegios y frenará la aparición de nuevas variantes. Niños y jóvenes son poco susceptibles a contraer la enfermedad, pero pueden transmitirla.

El proceso no será inmediato pero sí «tan expedito como sea posible», dijo la agencia federal. Pfizer planea también solicitar la autorización para niños entre dos y once años en septiembre y continúa los estudios en los de entre seis meses y once años con la intención de presentarlos el año que viene. El problema ahora es convencer a la población más renuente. El plazo de vacunación está ya abierto para todos los adultos a partir de 16 años, sin necesidad de cita previa. Basta con entrar en cualquier farmacia.

El Gobierno de Biden ha inyectado también millones de dólares a la economía para recuperar el año perdido y se habla de un boom económico en camino, siempre y cuando el virus no logre burlar las vacunas con alguna de sus mutaciones. Solo que se estima que apenas el 18% de la población que falta por inyectarse quiere hacerlo. El Gobierno federal dio un ultimátum a los Estados para que incentiven a sus ciudadanos con la amenaza de que si no usan las vacunas que se les han adjudicado, se las retirarán, y puede que hasta las done a otros países.