El presidente estadounidense, Donald Trump, en una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca. AFP

Arranca el complejo proceso para revelar los documentos de Epstein

En «no más de 15 días» se dará la lista de las personalidades involucradas, pero la ley permite dejar fuera datos relevantes sobre el caso

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:25

Comenta

La ley de Transparencia sobre los Archivos de Epstein ya está firmada por el presidente Donald Trump y colgada en la página web del Congreso, ... donde cualquiera puede ver las puertas que deja abiertas para que se escape la transparencia buscada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

