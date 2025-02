Biden logra reunificar a cuatro familias separadas de sus hijos por Trump

Cuatro años después de que Donald Trump decidiera separar de sus padres a los niños emigrantes que llegaban a Estados Unidos, la penosa labor para reconectarlos continúa. Al Gobierno de Joe Biden le ha costado casi cuatro meses poder anunciar el primer desenlace feliz.

Cuatro ... familias podrán cumplir el sueño de viajar legalmente para encontrarse con sus hijos, aunque de momento el permiso que reciben es limitado y temporal. Michelle Brane, directora ejecutiva del grupo de trabajo que nombró la Casa Blanca para llevar a cabo esta tarea, aseguró ayer que buscan la manera legal para granjearles un estatus permanente. Como descubrió Melania Trump cuando lo intentó, no es fácil, porque no es potestad del Gobierno sino del Congreso.

Eso es también lo que impidió a Barack Obama hacer realidad el sueño de los niños que llegaron al país de la mano de sus padres cuando eran pequeños y han crecido asistiendo a escuelas y universidades estadounidenses, pero no pueden aceptar empleos al carecer de permisos de trabajo. La ironía es que los que Trump convirtió en huérfanos lo tendrán mucho más fácil si sus padres no los reclaman. Más de 500 siguen viviendo con familias de adopción temporal mientras Gobierno y un puñado de ONG recorren las aldeas de Centroamérica en busca de sus progenitores.

La tarea es titánica. A menudo sólo tienen un nombre y un apellido mal escritos. El número de teléfono del que disponían era de tarjeta prepago y ya no funciona. Las aldeas a las que se dirigen no tienen nombres en las calles, casi siempre gobernadas por bandas de pandilleros y narcotraficantes. Cuando les encuentran, algunos no quieren que les devuelvan a sus hijos. Ya han aceptado la pérdida y, sobre todo, saben que les aguarda un futuro más próspero si crecen en hogares estadounidenses, aunque sea con padres adoptivos. Si los devuelven a las aldeas pobres donde se recluta a los niños para formar parte de las bandas tan pronto como llegan a la adolescencia los perderán durante más tiempo. El sacrificio de estos padres que ya han derrochado muchas lágrimas en los cuatro años transcurridos es renunciar a ellos.

Injusticia histórica

De ahí que el grupo de trabajo de Brane intente convencer al equipo de Biden de que la mejor opción para remediar esta injusticia histórica es traer a los padres a Estados Unidos, en lugar de llevar a los niños hasta su país de origen. Brane es hija de inmigrantes y cuando el Gobierno la reclutó trabajaba precisamente en la labor de reunificar a las familias como directora del Programa de Justicia y Derechos de los Migrantes, además de la Comisión de Mujeres Refugiadas.

Los primeros beneficiados de sus esfuerzos son una madre hondureña, otra mexicana y dos familias guatemaltecas. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, no quiso dar detalles de sus identidades para proteger su privacidad, pero reveló que tanto la hondureña como la mexicana llevan cuatro años sin ver a sus hijos, al ser de las primeras afectadas por la política de tolerancia cero de Trump.

«Esto es sólo el principio», prometió. «Habrá más en las próximas semanas y meses». Según sus propios datos, el Gobierno ha identificado ya a más de mil familias, pero el proceso «es difícil y llevará tiempo». Cuanto más investigan más aumenta la cifra de víctimas, que cuando Biden llegó al poder era sólo de 611 niños y hoy pasa de los mil.

Las autoridades intentan, además, minimizar el número de menores en custodia que este invierno batió cifras récord. Se congratulan de haber reducido a 20 horas el tiempo que pasan en las instalaciones de las patrullas fronterizas antes de trasladarlos a los albergues, y aun así han llegado a tener 5.700 menores en invierno. La Casa Blanca, acuciada por la presión social, anunció ayer que el número de refugiados a los que se les concederá asilo político este año aumentará de 15.000 a 62.500.