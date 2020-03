Biden y Sanders buscan a una mujer para vicepresidenta Joe Biden y Bernie Sanders. / Reuters El exvicepresidente se presentó seguro de ganar la nominación, por lo que evitó los enfrentamientos para ganarse a los seguidores de su rival MERCEDES GALLEGO Corresponsal en Nueva York Lunes, 16 marzo 2020, 07:38

El primer debate mano a mano entre Joe Biden y Bernie Sanders hizo historia ayer. Por culpa del coronavirus hubo que trasladarlo a un estudio y prescindir del público. Los candidatos tampoco se dieron la mano, a pesar de haber sido colegas en el Senado durante mucho años. La nueva consigna social es darse el codo, como en el fútbol americano.

Sander fue decidido a resaltar las diferencias con Biden, seguro de que el contraste le haría un favor, pero Biden buscaba precisamente lo contrario: congraciarse con sus seguidores para que le voten en noviembre. El vicepresidente cree tener ya la nominación del Partido Demócrata y se tomó este, que puede ser el último debate de las primarias, como un trámite y una oportunidad para reclutar a los seguidores del senador independiente que se considera «socialista democrático».

El de anoche fue el debate más civilizado que se recuerda, y no solo porque faltasen los gritos y aplausos del público. Biden intentó adoptar el tono pausado de Sanders, cuidándose de atacarle para no antagonizar a sus seguidores. «Si Sanders gana la nominación prometo no solo apoyarle, sino hacer campaña por él», entonó Biden, «y espero que él haga lo mismo por mí». Sanders picó el anzuelo y se comprometió a sumarse a su campaña, que parece ya segura.

Con la misma estrategia de unir a las bases, Biden anunció que elegirá a una mujer para vicepresidenta, lo que automáticamente sirve para reclutar a los seguidores de Elizabeth Warren, Amy Klobuchar y Kamala Harris, que tuvieron que suspender sus campañas ante al quedarse atrás en la intención de voto. Sanders no estaba listo apra comprometerse, pero dijo estar «moviéndose en esa dirección». Biden, además, le robó la promesa que le arrancara el reverendo Jesse Jackson de nombrar a una mujer negra para la próxima vacante del Supremo.

Ambos candidatos coinciden en que lo importante es derrotar a Donald Trump, un «presidente racista, xenófobo e irresponsable», deletreó el senador de Vermont, que no pierde oportunidad para denunciar las carencias del «presidente más peligroso de la historia de EE UU». Ayer le acusó de haber empeorado la crisis del coronavirus, que acaparó la mitad del debate. Ninguno de ellos dijo que pediría la intervención de las fuerzas armadas u ordenaría poner a todo el país en cuarentena, aunque esa es la fotografía que va tomando forma en el claroscuro estadounidense.

Poco antes de empezar la Reserva Federal bajó repentinamente los tipos de interés a casi cero por ciento para atajar la crisis, quedándose sin instrumentos fiscales para seguir interviniendo. El Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) limitó las reuniones a 50 personas en todo el país y los gobernadores de varios estados como Nueva York y Ohio ordenaron el cierre de colegios y restaurantes para forzar el alejamiento social.

Biden aprovechó la oportunidad para mostrar el contraste de un político con dominio de la situación frente al errático mandatario que esta semana ha empeorada la crisis con medidas arbitrarias que ha cambiado sobre la marcha. El ex vicepresidente de Obama propone reunir a los mejores científicos del mundo para estructurar una respuesta multilateral a la pandemia y pide a la Casa Blanca que tome las riendas del asunto y dicte normas federales para que no sea cada estado el que tome las decisiones a su ritmo.

Sanders advirtió de que esta epidemia acabará cebándose con los más pobres, aquellos que o no pueden permitirse un seguro privado o tienen una póliza de poca cobertura. Su gran preocupación son esos 87 millones de personas que se enfrentarán al virus sin dinero en el bolsillo para pagar los miles o decenas de miles de dólares de gastos hospitalarios, para lo que logró arrancar a Biden el compromiso de que sea gratuito si aun persiste cuando llegue al poder.

El exvicepresidente se vende como un «Demócrata con mayúscula», frente al senador independiente que vota con el partido en la Cámara Alta, y aseguró que «lo que los estadounidenses quieres son resultados, no una revolución». Sanders vende la consistencia de una vida dedicada a ideales progresistas que ahora puede defender con sus actuaciones pasadas. A diferencia de Biden votó en contra de la invasión de Irak, de los grandes tratados comerciales y de la ley que excluía a los homosexuales del matrimonio.

En la cuenta de delegados la diferencia entre ambos no es insalvable (Biden 890 frente a los 736 de Sanders, gana la nominación el primero que llegue a 1991), pero el exvicepresidente ha ganado la batalla de la percepción y tiene por delante estados que le son más favorables. El martes votarán Florida, Arizona, Ohio, Illinois y las Islas Marianas, si no suspenden las primarias como ya han hecho Georgia y Luisiana, inicialmente previstas para abril, ante la amenaza del coronavirus.