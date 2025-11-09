El cierre del gobierno de Estados Unidos hace peligrar la economía de la superpotencia

Los aeropuertos de Estados Unidos se enfrentan desde hoy a su peor semana. Las cancelaciones irán aumentando hasta alcanzar el 10% el próximo viernes, justo ... en víspera de uno de los momentos en los que más viajes se hacen: el Día de Acción de Gracias, que se celebra el 27. Si republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo para reabrir el gobierno, el caos puede ser considerable. «El transporte aéreo puede quedar reducido a un pequeño reguero», advirtió ayer en CNN el secretario de Transporte, SeanDuffy. «Muchos de los que quieren regresar a casa para la celebración no podrán hacerlo, porque no operarán muchos vuelos», añadió.

Es, sin duda, la consecuencia más molesta para la población, pero no la más importante. Diferentes empresas advierten ya de que la falta de acuerdo para el presupuesto federal comienza a afectar a las cadenas de suministro, algo que puede tener importantes consecuencias económicas si no se resuelve pronto. «Podemos sufrir escasez, ya sea en nuestra cadena de suministro o de cara a las fiestas navideñas», afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien incidió en que «la economía está empeorando cada vez más».

Por si fuese poco, el Departamento de Agricultura ordenó a los diferentes Estados que cesen de entregar los vales de comida de los que dependen 42 millones de estadounidenses, y que cancelen los emitidos este mes. Si no lo hacen, podrían perder la financiación federal del programa de nutrición SNAP.