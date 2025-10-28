El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El expresidente estadounidense Joe Biden pronuncia un discurso en un acto celebrado el domingo en Boston. AFP

El Congreso republicano respalda la teoría de que Biden 'no ejerció' la presidencia de EE UU

Un informe de cien páginas considera que deberían ser anuladas todas las leyes y decretos que no se firmaron de su puño y letra sino con autopen

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 28 de octubre 2025, 20:43

Comenta

Los legisladores republicanos han respaldado en la Cámara Baja la teoría de Donald Trump que permitiría deshacer buena parte de los indultos y órdenes ejecutivas ... firmados por su antecesor. Bajo el título «La presidencia del autopen de Biden: Decadencia, Delirio y Engaño en la Casa Blanca», el informe de cien páginas valida la teoría conspiratoria de que el mandatario demócrata era solo un títere, por lo que sienta las bases para anular todo lo que firmó digitalmente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  4. 4 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  5. 5

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  6. 6

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  7. 7 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  8. 8 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  9. 9 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  10. 10 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Congreso republicano respalda la teoría de que Biden 'no ejerció' la presidencia de EE UU

El Congreso republicano respalda la teoría de que Biden &#039;no ejerció&#039; la presidencia de EE UU