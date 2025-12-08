El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La letra 'Q' es el símbolo de los simpatizantes del grupo conspiranoico. AFP

Los conspiradores de QAnon se alejan de la Casa Blanca

El 'caso Epstein' abre una brecha en este grupo que venera a Trump y denuncia la existencia de una red mundial de explotación sexual infantil liderada por las élites

Alin Blanco

Alin Blanco

Lunes, 8 de diciembre 2025, 02:54

Comenta

Una élite global de caníbales adoradores de Satanás integrada por líderes políticos, grandes fortunas y medios de comunicación opera una red internacional de explotación sexual ... infantil. Esta es la principal idea que defienden los miles de seguidores del grupo conspiranoico QAnon. Sus teorías, que también incluyen supuestas tramas sobre ovnis, el asesinato de Lady Di o la creación deliberada del huracán 'Katrina', se han difundido por los rincones más oscuros de internet y han impulsado la figura del presidente Donald Trump y el movimiento MAGA (Make America Great Again). Para los adeptos, el actual inquilino de la Casa Blanca es el gran salvador destinado a desmantelar esa red de pedófilos que, según ellos, controlan el Partido Demócrata, Hollywood y hasta Wall Street.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  2. 2

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  3. 3 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  4. 4

    El PP sería el partido más votado en Gijón en las elecciones autonómicas
  5. 5 ¿Qué pasa en Gijón? Tres personas sin hogar muertas en apenas un mes
  6. 6 «En Bali hemos bajado de revoluciones»
  7. 7 Al menos tres muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife
  8. 8 Muere Inés Illán, la profesora de Latín que hizo de la palabra su refugio y su trinchera
  9. 9

    Los médicos de Asturias, en huelga cuatro días por unas condiciones que «ofenden»
  10. 10 Entre zarzas, murciélagos y sin luz ni agua: el reto de una joven pareja para reformar una casa que llevaba 40 años abandonada en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los conspiradores de QAnon se alejan de la Casa Blanca

Los conspiradores de QAnon se alejan de la Casa Blanca