Los demócratas se disputan el voto negro en Atlanta El senador Cory Booker. / Afp Joe Biden lidera en las encuestas, pese a los traspiés MERCEDES GALLEGO Corresponsal en Nueva York Jueves, 21 noviembre 2019, 10:01

Diez candidatos llegaron ayer al debate que organizaba MNSBC entre los que aspiran a ganar la candidatura demócrata para enfrentarse a Donald Trump en noviembre del año que viene, la mitad de los que empezaron. A medida que se acerca el momento de que opinen las bases sube el listón de quienes pueden cualificar para el escenario. En el próximo, el senador Cory Booker, uno de los dos afroamericanos que compiten, podría no estar si continúa desaparecido en las encuestas continúan, porque a pesar del color de su piel y sus meteduras de pata es el ex vicepresidente Joe Biden el que más tirón tiene entre ese codiciado segmento de la población.

El de ayer podía haber sido su mejor debate de este ciclo electoral si cuando explicó su tirón entre los afroamericanos por ser parte de la «coalición de Obama» no hubiera clamado tener el apoyo de «la única senadora afroamericana». Eso dejó perpleja a Kamala Harris, que sobre el mismo escenario preguntaba «¿y qué pasa conmigo?». Aparentemente el ex vicepresidente de 77 años quiso decir «la primera», no «la única». Los votantes le han perdonado cosas peores, como cuando Harris le humilló en el primer debate recordando su oposición a los autobuses que acarreaban niños negros a colegios de barrios blancos para cumplir con la integración que no se producía por vías naturales.

Biden encabeza la lista de favoritos en Carolina del Sur, el cuarto estado que se pronunciará el año que viene y el primero del sur, con un 27% de afroamericanos, pero incluso ahí Biden lidera en este sector demográfico con 44%. Harris es cuarta, detrás de Bernie Sanders y Elizabeth Warren, mientras Booker ni siquiera figura en la cabeza del pelotón.

El voto afroamericano será clave en estas elecciones, especialmente el de la mujer negra, que el director Michael Moore definió ayer como «la clase trabajadora» al lanzar su apoyo por Sanders. Mientras que el acalde de Indiana Pete Buttigieg y la senadora de Mineapolis Amy Klobuchar se disputan el centro y buscan el voto de «los republicanos que ya no estómago para Donald Trump», dijo ésta, Sanders y Warren apuestan por la izquierda. El senador judío de Vermont lanzó ayer durante el debate una apasionada y valiente defensa del pueblo palestino, para el que pidió «el respeto que se merece». Sanders recordó su origen de inmigrante y prometió sacar de la oscuridad a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se estima viven en EE UU. Medidas que pueden parecer radicales, pero en realidad es el candidato de toda la historia que más donaciones individuales ha tenido en este punto de la campaña, con una modesta media de 18 dólares cada una, lo que habla de la clase humilde a la que apela.

Buttigieg, sin embargo, que ha cobrado fuerza en Iowa, busca crear «una coalición en la que quepan todos», pero tiene cero tirón, literalmente, entre los afroamericanos de Carolina del Sur y otras minorías. El proceso de impeachment en el Senado, que se espera para enero, dejaría a Sanders, Warren, Harris y Klobuchar ancladas en Washington sin poder hacer campaña hasta que terminasen, lo cual aumentará las posibilidades del alcalde gay de 37 años que gobierna una gran ciudad de un estado vecino al de Iowa. Atlanta, donde se celebraba este debate, es la capital del estado de Georgia, con un 52% de afroamericanos, el más diverso de los que albergarán el desempate demócrata hasta que comiencen a opinar las bases en las urnas.