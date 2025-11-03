El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gavin Newsom en un acto de campaña. AFP

Las diferentes elecciones que se celebran en EE UU ponen a prueba la fuerza de Trump

Están en juego la alcaldía de Nueva York, dos gobernaturas en New Jersey y Virginia y un referéndum en California

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:27

Todos los ojos están puestos este martes en la previsible victoria del socialista Zohran Mandani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York, pero ... lo verdaderamente trascendental de los primeros comicios que salpican el país un año después de que Donald Trump ganase la presidencia es menos mediático: los gobiernos de New Jersey y Virginia medirán la fuerza de ambos partidos, mientras que un referéndum en California decidirá la suerte del Congreso.

