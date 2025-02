Las elecciones locales ensombrecen la reelección de Trump

mercedes gallego Corresponsal. Nueva York Miércoles, 6 de noviembre 2019, 22:43 Comenta Compartir

Falta un año para las elecciones que decidirán el futuro de Donald Trump en la Casa Blanca, pero la última encuesta que arrojarán las urnas no es un buen augurio para el gobernante. La oposición se apuntó el martes una serie de victorias en las elecciones locales y estatales que han activado las alarmas.

Todos los ojos estaban puestos en Kentucky, donde el propio presidente advirtió el lunes que la reelección del gobernador Matt Bevin mandaría «una fuerte señal al resto del país y al resto del mundo». Trump imploró a los electores que votaran por Bevin porque si perdía «los medios dirán que Trump sufrió la mayor derrota del mundo», dijo a los 20.000 seguidores que abarrotaron el Rupp Arena de Lexington (Kentucky). «¡No podéis dejar que eso ocurra!», suplicó.

LA CLAVE: 26 años hacía que los demócratas no conquistaba las dos cámaras legislativas del Estado de Virginia.

Derrota republicana. Los fieles del partido están poco motivados a votar. Muchos piensan que se ha vuelto demasiado extremo

Le acompañaba el líder del Senador Mitch McConnell, que ostenta el asiento de ese Estado, y antes había pasado por allí el vicepresidente Mike Pence. Los legisladores republicanos observaban con atención para decidir si su lealtad a Trump puede salvarles de la ira popular cuando le exoneren en el juicio de 'impeachment', pero las urnas revelaron que Trump no es infalible.

El presidente había tuiteado ese mismo lunes su apoyo por un candidato al Senado de Virginia, Geary Higgins, que perdió por nueve puntos a pesar de defender ardientemente la libertad a portar armas y prometer nuevos recortes de impuestos. Con todo, los demócratas conquistaron por primera vez en 26 años las dos cámaras legislativas de ese Estado sureño y Juli Briskman, la ciclista despedida tras ser fotografiada sacándole el dedo a la caravana del presidente, fue elegida para el comité de supervisores de un condado rural.

Caída del fervor trumpiano

Los analistas lo llamaban la revuelta del extrarradio, porque los barrios residenciales a las afueras de las grandes ciudades de estados clave como Pensilvania decidieron votar masivamente para mandar un mensaje al partido conservador que está volviendo «demasiado extremo», dijeron en las encuestas. En Kentucky no se realizaron, pero como observó el 'Washington Post', «no hace falta tener un máster en ciencias políticas para entender lo que está pasando».

Trump mantiene el control de una minoría consolidada que le apoya sin paliativos y a la que le atribuye haber dejado los resultados de Kentucky cerca del empate -Bevin no había concedido este miércoles la victoria del demócrata Andy Beshear-, pero estos fieles no compensan la furia de los que acuden masivamente a las urnas para castigar al presidente. Incluso los que aprueban sus políticas pueden no estar suficientemente motivados para votar si no comparten el fervor trumpiano.

Sin atacar al presidente, Dan Eberhart, donante republicano y ejecutivo de la petrolera Canary, advirtió en entrevista televisiva que estos resultados deberían ser «una llamada de atención» para el Partido Rebublicano. «La estela de éxito (de Trump) no es lo suficientemente larga». En su mitin de Kentucky Trump incluso bromeó sobre la posibilidad de eternizarse en el poder para seguir en la Casa Blanca. «Cinco, nueve, 13, o 17 años, si tengo fuerzas puede que 21», se envalentonó al ritmo de Frank Sinatra, que por los altavoces cantaba 'My way' (A mi manera).