El epidemiólogo jefe de EE UU anticipa «muerte y sufrimiento» con una desescalada prematura

mercedes gallego Corresponsal. Nueva York Martes, 12 de mayo 2020, 23:03 Comenta Compartir

Frente al triunfalismo de Donald Trump, el realismo comedido de su epidemiólogo jefe, que este martes testificó por primera vez en el Congreso desde que empezó el confinamiento. En aislamiento y por videoconferencia al haber estado en contacto con personal de la Casa Blanca que ha dado positivo, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, advirtió de que una desescalada demasiado rápida traerá «muerte y sufrimiento innecesario».

«Si nos saltamos los controles y orientaciones de 'reabrir EE UU' nos arriesgamos a tener múltiples brotes a lo largo del país», insistió. La víspera Trump declaró haber «enfrentado el momento y prevalecido». Como a Bush en 2003 cuando declaró «Misión cumplida» en Irak, el triunfalismo prematuro puede pesarle.

El país suma ya 81.000 muertes por la pandemia del coronavirus y se encamina hacia las 1 00.000

Preguntado por si la epidemia está controlada, el doctor Fauci admitió que «en lugares como Nueva York y Nueva Orleáns ha disminuido, pero en otros se ha disparado». El país pasaba de 81.000 muertos y avanzaba hacia la marca de los 100.000. Lejos de ser una exageración, como acusa el presidente, el epidemiólogo cree que la cifra real «probablemente es más alta». En ciudades como Nueva York habrá «gente que haya muerto en casa y no se ha contado porque nunca llegó a entrar a un hospital», explicó.

Lo que más querían saber los senadores del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones es si los estudiantes podrán volver a las aulas el próximo curso. Algo que dependerá de la capacidad para pruebas rápidas, que es lo único que dará confianza a los estudiantes y sus familias.

La vacuna puede estar disponible en 2021, pero no a tiempo de evitar una segunda oleada en otoño, cuando se cruce con el virus de la gripe, pese a que el Gobierno ha flexibilizado la normativa y está dispuesto a comercializarla sin que se haya probado lo suficiente. Hasta entonces las empresas e instituciones tendrán que realizar pruebas frecuentemente y desarrollar un intrusivo sistema de rastreo de contactos que permita coger al vuelo las infecciones y aislar a quienes hayan estado en contacto con el positivo.

Récord de pruebas

El lunes EE UU batió su propio récord de 400.000 pruebas en un sólo día, pero los expertos creen que se necesitarán tres o cuatro millones diarios. Lejos de celebrar ese récord como Trump, que se vanagloria de ser el campeón mundial de las pruebas, el senador Mitt Romney recordó que la cifra llega tarde y a costa de 81.000 vidas. El 6 de marzo sólo había realizado 2.000 pruebas de Covid-19, mientras que Corea del Sur llevaba ya más de 14.000. «Ellos han tenido 256 muertes y nosotros más de 80.000, así que no veo nada que celebrar», zanjó el excandidato presidencial que más se ha opuesto a Trump dentro del caucus republicano del Senado.

Del lado de Trump, Rand Paul, un oftalmólogo y el único senador que ha sufrido el Covid-19, por lo que se pasea por el Capitolio sin mascarilla al creerse inmune, se enfrentó a Fauci y le pidió «humildad», porque «hay más gente que se ha equivocado con los modelos de proyecciones que acertado». El senador de Kentucky le confrontó con el modelo sueco, «donde los niños siguen yendo al colegio y tienen una mortalidad per cápita menor que la de Francia, Italia, España, Bélgica, Holanda y parecida a la de Suiza». Según él, «la mortalidad entre los menores de 18 años en Nueva York es casi de cero». Pero humildad es lo que pide el doctor Fauci frente a ese enemigo invisible «del que no lo sabemos todo», avisó. «Cuanto más sabemos del virus, más cosas vemos que puede hacer. Tengo mucho cuidado de no hacer predicciones amplias sabiendo que no lo se todo sobre esa enfermedad», zanjó.