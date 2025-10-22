El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vladímir Putin y Donald Trump, durante su último cara a cara en Alaska el pasado agosto. AFP

Estados Unidos amaga con un «aumento sustancial» de las sanciones contra Rusia

El anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sale a la luz poco antes de una reunión entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte

T. Nieva

Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:49

Estados Unidos parece dispuesto a imponer un paquete de sanciones contra Rusia, lo que representa un giro de su política en lo concerniente a la ... guerra que asola Ucrania desde hace ya tres años y medio. En esa dirección iba, al menos, el anuncio lanzado por el secretario de Tesoro, Scott Bessent, momentos antes de que se produjera una reunión en la Casa Blanca entre el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y Donald Trump, y a escasas 24 horas de la cancelación de una cumbre entre los líderes estadounidense y ruso.

