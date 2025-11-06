Estados Unidos reducirá desde mañana el tráfico aéreo un 10% por el cierre del Gobierno

El cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, el más largo de su historia al sumar ya 37 días, obligará a partir de mañana viernes ... a una reduccción del 10% de los vuelos en 40 importantes aeropuertos del país. La medida, anunciada a última hora del miércoles por el secretario de Transporte, Sean Duffy, pretende garantizar la seguridad de los aeródromos, gravemente afectados ya por retrasos generalizados, falta de personal, largas colas en los controles de pasajeros al quedar sin sueldo 13.000 controladores aéreos y 50.000 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Aunque la Administración de Donald Trump no ha especificado los 40 aeropuertos afectados, se prevé que los recortes impactarán de lleno a los 30 con mayor tráfico, incluyendo los que sirven a Nueva York, Washington D.C., Chicago, Atlanta, Los Ángeles y Dallas. A efectos prácticos, esto reducirá hasta 1.800 vuelos y más de 268.000 asientos en aerolíneas, según la firma de análisis de datos de aviación Cirium a fin de aliviar la presión sobre todo a los controladores de tráfico aéreo.

Si la parálisis institucional prosigue ante la falta de acuerdo de demócratas y republicanos para aprobar los presupuestos, la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés) ha advertido de que podrá añadir más restricciones después del viernes si surgen nuevos problemas con el tráfico aéreo.

Airlines for America, una asociación comercial que representa a las principales aerolíneas estadounidenses como Delta, United, American y Southwest, dijo a Reuters que sus miembros están tratando de comprender los próximos pasos. «Estamos trabajando con el Ejecutivo federal para comprender todos los detalles del nuevo mandato de reducción y nos esforzaremos por mitigar los impactos en los pasajeros y los transportistas», dijo.

Las aerolíneas han instado repetidamente a que se ponga fin al cierre del Gobierno, alegando riesgos para la seguridad. Ayer, tras anunciar las autoridades la reducción de vuelos, las acciones de las principales compañías del sector, incluidas United y American, cayeron alrededor de un 1% en otra jornada aciaga en la que más de 2.100 trayectos volvieron a sufrir graves retrasos.

3,2 millones de pasajeros afectados

El martes, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, declaró que entre el 20% y el 40% de los controladores aéreos de los 30 aeropuertos más grandes de la agencia no se presentaban a trabajar. A causa de estas ausencias, más de 3,2 millones de pasajeros se han visto afectados por serias demoras o cancelaciones de rutas.

El Gobierno se encuentra bloqueado desde el pasado 1 de octubre, con más de 740 empleados federales en suspensión temporal de empleo, debido a la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso por un proyecto de ley de financiación. La oposición insiste en que no aprobarán un plan que no extienda los subsidios al seguro médico, mientras que los conservadores lo rechazan. A fin de desatascar la situación, Trump ha intensificado, sin éxito, la presión sobre sus rivales políticos al recurrir a medidas de gran impacto social como la retirada de los cupones alimenticios con los que viven 41 millones de personas.