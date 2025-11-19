El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Trump agasajó al príncipe saudí con una cena de gala en la Casa Blanca. Reuters

La exclusiva lista de invitados a la cena de Trump y el príncipe saudí: Cristiano Ronaldo, Musk, Infantino, Bezos...

La velada celebrada en la Casa Blanca reunió a los jefes de las grandes compañías del mundo de los sectores tecnológico, financiero y energético

Alin Blanco

Alin Blanco

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:35

Grandes banderas saudíes y estadounidenses ondearon juntas en la Casa Blanca este martes. Seis cazas F-15 y F-35 sobrevolaron una guardia de honor ... con caballos negros y trompeteros heraldos que daban la bienvenida al máximo mandatario de Arabia Saudí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó todas sus armas para agasajar al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. El cálido y grandilocuente encuentro entre ambos dirigentes culminó con una cena por todo lo alto a la que acudieron importantes figuras del fútbol así como decenas de ejecutivos de los sectores más poderosos del mundo: el financiero, el tecnológico y el energético.

