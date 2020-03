El gobernador de Nueva York pide que intervenga el Ejército Crecen las presiones para que el alcalde ordene el cierre de la ciudad MERCEDES GALLEGO Nueva York Lunes, 16 marzo 2020, 00:58

La carta del futuro no ha llegado aún a la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump sigue minimizando la pandemia, pero las autoridades de Nueva York se dan cuenta de que la realidad europea es ya presente en EEUU. Con 613 casos confirmados, Nueva York está a punto de batir al estado de Washington, donde un geriátrico se convirtió en el epicentro de la infección.

La ciudad de los rascacielos contabiliza la mitad de todos los casos que se registran en el Estado y el único muerto. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este domingo el cierre de las escuelas públicas en la ciudad más grande de Estados Unidos para frenar la pandemia del nuevo coronavirus.

«Lamento anunciar que a partir de mañana nuestras escuelas públicas estarán cerradas», dijo De Blasio en una conferencia de prensa. La medida, dijo, se alargará hasta el 20 de abril, y posiblemente para todo el año escolar. La medida es consecuencia de la presión por parte de padres, educadores y trabajadores de hospitales locales sobre De Blasio.

El alcade neoyorquino se resistí porque sabe que cientos de miles de niños dependen del comedor escolar, por no hablar de los padres que no disponen de medios para pagar los estratosféricos precios de una 'babysitter' en Nueva York, donde escasean los núcleos familiares.

«No hago este llamamiento a la ligera», dijo ayer por Twitter Scott Stringer, necesitamos actuar ya. Las consecuencias de no hacerlos serán devastadoras». La ausencia de pruebas de diagnóstico durante los primeros dos meses de la epidemia hace pensar que el virus lleva ya tiempo circulando entre sin que se detectase, por lo que es demasiado tarde para contener la infección.

El gobernador del estado Andrew Cuomo pidió al Gobierno federal que tome el liderazgo y ordene el cierre nacional de todos los colegios y negocios para evitar un colapso del sistema sanitario como el que se está viendo en Italia o España, donde al menos existe una sanidad social universal y gratuita. En Brooklyn, una profesora que se puso enferma tras volver de Italia ha conseguido por fin que se le haga prueba de diagnóstico, que ha salido negativa. Como quedará su cuenta bancaria después de haber recibido una factura del hospital de 10.400 dólares, contó Erin McCarthy a The City.

En previsión de la catástrofe sanitaria que se avecina, el gobernador de Nueva York ha pedido que intervenga la Guardia Nacional para instalar hospitales de campaña. «Cada país afectado por esta crisis lo ha manejado a nivel nacional, pero EE UU no», subraya en el artículo de opinión que publica hoy el New York Times. «Los estados y los gobiernos locales simplemente no tenemos capacidades ni recursos para hacer lo que se necesita y no queremos políticas de parches».