El gobierno de Biden ordena la no discriminación de los transexuales Es su primer día de gobierno, el presidente firmó una orden ejecutiva que obligaba a los diferentes departamentos a revisar todas sus políticas antidiscriminatorias

mercedes gallego Corresponsal. Nueva York Lunes, 10 de mayo 2021, 21:36 Comenta Compartir

El trabajo de revertir los despropósitos el gobierno de Donald Trump recibió este lunes un nuevo espaldarazo de Joe Biden, que anuncio la decisión del Departamento de Salud de no discriminar a los transexuales. Parece básico, pero en junio del año pasado, en plena pandemia, ... este mismo ministerio dio permiso a cerca de 140.000 hospitales y centros médicos que reciben fondos federales para no incluir a los transexuales en la política de no discriminación de género.

Es su primer día de gobierno, Biden firmó una orden ejecutiva que obligaba a los diferentes departamentos a revisar todas sus políticas antidiscriminatorias. El de Sanidad ha concluido, como no podía ser de otra manera, que no discriminar a la población por motivos de género también incluye la orientación sexual. «Vuestro presidente os guarda las espaldas», anuncio este lunes Biden al 1.7 millones de transexuales que se calcula viven en Estados Unidos. La decisión viene debidamente justificada por el veredicto que El Tribunal Supremo emitió el año pasado sobre esta materia en relación al título IX de la ley de Derechos Civiles. El gobierno cree legítimo extender esa conclusión a la ley de Asistencia Sanitaria Asequible que se aprobó durante el gobierno de Obama y protege a todos los que puedan ser discriminado por razones de raza, origen, sexo, edad o discapacidad. El debate ideológico desde el punto de vista conservador era no incluir la orientación sexual como una cuestión de sexo, si no de preferencia personal que no merecería las mismas protecciones. Debido a todos los recursos judiciales que se interpusieron, la cláusula de Obama nunca pudo aplicarse íntegramente. Para Trump, se trataba de cortejar un importante bloque de votantes, aunque el Departamento de Salud sostenía que se trataba de eliminar obstáculos administrativos que habían costado a los contribuyentes 2.900 millones de dólares en cinco años, según sus cálculos. «Nadie debería ser discriminado cuando busca atención médica», atajó este lunes el secretario de salud Xavier Becerra.

