Una jueza federal declara ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC

La orden concede al gobierno de Trump tres semanas para retirar las tropas o apelar la decisión

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:20

Desde agosto, unos 2.000 efectivos de la Guardia Nacional patrullan la capital de EE UU, como parte del operativo que Donald Trump denominó «Make ... DC Safe and Beautiful» (Hagamos a DC Seguro y Bonito). La jueza Jia M. Cobb determinó este jueves que ese despliegue es ilegal, porque el presidente está usurpando las funciones de autogobierno que el Congreso otorgó a Washington DC en 1973.

