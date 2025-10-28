El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE UU. Reuters

EE UU mata a 14 personas en nuevos ataques contra cuatro narcolanchas en el Pacífico

El Pentágono asegura que hay un superviviente y México se propone para coordinar el rescate

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 28 de octubre 2025, 15:30

Comenta

El Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo otros tres bombardeos contra cuatro embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, según ha confirmado este martes ... el secretario de Defensa estadounidense. Pete Hegseth asegura que estos ataques, lanzados en aguas internacionales del océano Pacífico, se saldaron con catorce muertos y que hay un superviviente. Desde que comenzó la campaña contra las redes del tráfico de drogas en el Caribe, frente a Venezuela, y en el Pacífico, cerca de Colombia, la cifra total de fallecidos llega a 57. Washington acusa a los gobiernos colombiano y venezolano de colaborar y organizar las redes del narcotráfico con destino al mercado estadounidense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  4. 4 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  5. 5 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  6. 6 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  7. 7 Unidad vecinal en Barredos para despedir a Cristino Prendes: «Nos duele en el corazón haberle perdido»
  8. 8 Amazon planea despedir hasta 30.000 empleados corporativos en su mayor recorte desde 2022
  9. 9 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  10. 10 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio EE UU mata a 14 personas en nuevos ataques contra cuatro narcolanchas en el Pacífico

EE UU mata a 14 personas en nuevos ataques contra cuatro narcolanchas en el Pacífico