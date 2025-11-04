El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dick Cheney. Reuters

Muere a los 84 años el exvicepresidente de EE UU Dick Cheney

El político republicano fue la mano derecha de George W. Bush, con quien impulsó la guerra en Irak

T. Nieva

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:46

Comenta

El exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney falleció el lunes por la noche a los 84 años. El influyente político republicano fue la mano derecha ... de George W. Bush y con él acuñó el concepto de «guerra contra el terrorismo» a raíz del 11-S. Ambos impulsaron la guerra en Irak. «Durante décadas, sirvió a nuestra nación, incluyendo sus cargos como jefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista de Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente», recuerda su familia en un comunicado

