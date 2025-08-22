La pareja del abusador sexual Epstein exculpa a Trump de cualquier «situación inapropiada»

Ghislane Maxwell, colaboradora del fallecido financiero y agresor sexual Jeffrey Epstein, declaró el mes pasado a un alto funcionario del Departamento de Justicia que nunca ... fue testigo de una conducta reprobable por parte del presidente de EEUU, Donald Trump. «Jamás presencié al presidente en ninguna situación inapropiada de ningún tipo con nadie», afirmó Maxwell, según la transcripción de la entrevista difundida este viernes.

La publicación de la entrevista se produce en un momento en el que Trump se enfrenta a críticas por parte tanto de sus seguidores como de los demócratas debido a la decisión del Departamento de Justicia de no publicar los archivos de su investigación sobre Epstein. Ahora se ha abierto esa puerta. Y, por lo que declaró Maxwell, Trump sale bien parado.

Epstein se suicidó en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Se había declarado inocente. Maxwell, que fue su pareja, cumple una condena de 20 años tras ser sentenciada por tráfico sexual en 2021. Los fiscales aseguraron que reclutaba a niñas menores de edad para que Epstein abusara de ellas, pero ha apelado la sentencia.

Tras su entrevista, Maxwell fue trasladada de la prisión federal de baja seguridad de Florida a un centro penitenciario de mínima seguridad en Texas. Ni su abogado ni la Oficina Federal de Prisiones han explicado el motivo del cambio.

El 'caso Epstein' ha captado la atención pública durante mucho tiempo, en parte debido a las conexiones sociales del acaudalado financiero a lo largo de los años con figuras prominentes como el príncipe Andrés, el expresidente Bill Clinton y también con Trump. Epstein fue arrestado en 2019 por tráfico sexual, acusado de abusar sexualmente de docenas de adolescentes, y fue encontrado muerto un mes después en una celda de una cárcel de Nueva York, en lo que los investigadores describieron como un suicidio.

La sombra de este caso ha inquietado a la Administración Trump durante las últimas semanas después de que el FBI y el Departamento de Justicia anunciaran que no era adecuado publicar ningún documento adicional de la investigació, un movimiento que alimentó la teoría de la conspiración incluso entre partidarios de Trump.

Para proteger a las víctimas

Porque antes de asumir su cargo, el director del FBI, Kash Patel, dejó entrever que se estaban ocultando detalles que afectaban a personas prominentes. Llegó a decir que el «libro negro» de Epstein estaba bajo el «control directo del FBI».

Tras una revisión de las pruebas en posesión del Gobierno, el Departamento de Justicia declaró el mes pasado que no estaba justificada ninguna divulgación adicional. El organismo señaló que gran parte del material fue sellado por un tribunal para proteger a las víctimas y que solo una fracción se habría divulgado públicamente si Epstein hubiera sido juzgado.

Ante las críticas por esa falta de información, Trump intentó pasar página rápidamente y tachó de «débiles» a los que, en su opinión, estaban cayendo en el «engaño de Jeffrey Epstein». Ahora, el Departamento de Justicia difunde la entrevista con la colaboradora del agresor sexual y le exculpa de cualquier «situación inapropiada»