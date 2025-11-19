El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Mohamed bin Salmán y Donald Trump, este miércoles en el Foro de Inversiones. Reuters

El príncipe saudí reta el ego de Trump para que intervenga en Sudán

El presidente de EE UU muerde el cebo de lograr el más difícil todavía y dice que ya trabaja para mediar en el conflicto más sangriento del Mar Rojo

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:27

Comenta

A estas alturas, a ningún mandatario del mundo se le escapa que los halagos y desafíos narcisistas son la mejor forma de persuadir a Donald ... Trump. El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, le tiene cogida la medida tan bien, que acaba de convencerle para que haga «algo contundente» relacionado con Sudán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  3. 3

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  4. 4 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  6. 6 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  7. 7 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  8. 8 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  9. 9

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón
  10. 10 Cuando las piscinas de la Universidad Laboral eran lugar de encuentro de los gijoneses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El príncipe saudí reta el ego de Trump para que intervenga en Sudán

El príncipe saudí reta el ego de Trump para que intervenga en Sudán